TSV Moosach verliert und bangt um Koch – Oberpframmern mit Heimpleite im Reserveduell

Von: Julian Betzl, Wolfgang Herfort

Moosachs Georg Hauser (r.) muss mit Beschwerden im hinteren, rechten Oberschenkel ausgewechselt werden. © stefan rossmann

In der B-Klasse München 6 setzten sich die Reserven von Steinhöring und Kirchseeon jeweils mit 3:0 durch. Egmating II geht gegen Feldkirchen unter.

TSV Oberpframmern II 0:3 TSV Steinhöring II

Zweite Mannschaften sind in der Urlaubszeit meist nicht zu beneiden. Da fällt es oft nicht leicht, eine Elf aufzubieten und die Auswechselbank adäquat zu besetzen. Für Christian „Oke“ Langhans war es am ersten Spieltag fast eine Herkulesaufgabe. Nicht weniger als 15 Spieler standen auf seiner Absenzenliste. Drum musste ran, wer laufen konnte.

Unter ihnen Ralf Schedlbauer, der vor seinem 50. Geburtstag steht, und Michael Huber, dessen Karriere eigentlich beendet ist. Der einst schnellste Gemeinderat des Landkreises fungiert mittlerweile als Pframmerner Co-Trainer. Nach der gerechten Punktevergabe zu Steinhöringer Gunsten waren Langhans und Huber einer Meinung. „Für die Umstände haben wir uns gut geschlagen.“

Die Tore der Gäste fielen fast zwangsläufig aufgrund deren personeller Überlegenheit. Zumal einige Spieler im Kader standen, die wohl demnächst bei der Ersten zum Einsatz in der Kreisklasse kommen dürften. Marius Zimmermanns Treffer (45.) war lange das einzig Zählbare. Erst als die Pframmerner stehend K.o. waren, sorgten Michael Eglseder (81.) und erneut Zimmermann (90.) für einen letztlich verdienten Auswärtserfolg der Elf von Matthias Leitner. (hw)

Pframmern II: Schuster, Luberstetter, Corvaglia, J. Leidl, Kabuschat, Esterl, Schedlbauer, H. Wagner, Egena, Schneider, Hintze - A. Wagner, Michael Huber. Steinhöring II: Marchewitz, Klümper, Lang, Riedel, Fleidl, Stitzl, Zimmermann, Schiller, Nonhoff, Eglseder, Babe - Maier, M. + J. Friedl, Cuka, Braun.

ATSV Kirchseeon II 3:0 TSV Moosach

„Das ist nicht gerade nach Wunsch verlaufen“, kommentierte Moosachs Abteilungsleiter Jürgen Werner die Auftaktniederlage, „zumal wir eine ganz ordentliche Vorbereitung absolviert haben.“ Dass ein paar Spieler nicht zur Verfügung standen, wollte der Moosacher nicht als Entschuldigung gelten lassen, „auch wenn Kirchseeon einige aus ihrer Ersten eingesetzt haben“. Womit er auf Lorenzo Roth und Thomas Gütermann abzielte, die am Vortag erst aus Kroatien zurückgekehrt waren und Spielpraxis bekommen sollten.

Der frühe Rückstand, als der Absteiger aus Moosach schlecht verteidigt und Riccardo Roth damit den Weg zum 1:0 freigemacht hatte (5.), tat der „Kopfblockade“ laut Werner nicht gerade gut. Dass der Kirchseeoner auch das 2:0 besorgte (50.), war für die Moosacher letztlich nebensächlich. Verletzte sich doch Spielertrainer Marc Koch am Sprunggelenk und musste schließlich passen.

„Es wäre bitter, wenn er länger ausfallen würde“, so ein besorgter Jürgen Werner, denn auch Yunus Huber und Georg Hauser zogen sich in Kirchseeon Blessuren zu. „Bei den Punktspielen wird eben körperbetonter agiert als in Freundschaftsspielen“, so Werners Erkenntnis. (hw)

ATSV Kirchseeon II: Krauss, Lugauer, Mayer, Chris. Roth, Hoppe, Wittmann, Köck, R. Roth, L. Roth, Güterman, Appelt - Tewes, Basmann, Karg, Knoll, Arslan, Preißinger.

TSV Moosach: Perity, Traore, Hauser, Girotti, Holzwart, Yunus Huber, Pejic, Nestserchyk, Koch, Weidmann, Makenda - Opara, Maia Bastos.

SG Grasbrunn-N./Haar II – TSV Poing II 2:0

Der Spieltagsschreck der Poinger Zweitvertretung hatte einen Namen: Enzo Zahirovic. Der Doppeltorschütze für die Grasbrunner Spielgemeinschaft (18./73.) sorgte für einen punktlosen Ligastart der Mannschaft um TSV-Trainer Srdan Simicevic. (bj)

TSV Poing II: Raithel, Kabashi, Koller, Gattner, Negele, Paytuvi, Blume, Wohner, Maurer, Hötscher, Reischl; Tiefnig, Bremmer.

TSV Feldkirchen – TSV Egmating II 7:2

Ebenfalls alles andere als einen Traumstart in die neue Spielzeit erwischten die kleinen Egmatinger Wölfe. Konnte man mit den ambitionierten Platzherren eine Hälfte lang gut mithalten und nach dem 1:0 (13.) prompt durch Hendrik Schlich ausgleichen (15.), sorgten zwei Eigentore (17./ 30.) vor der Pause für einen Stimmungsdämpfer in der Egmatinger Kabine. Mentor Palloshi gelang zwar der 2:3- Anschlusstreffer (53.). Doch nach einer Stunde nahm das Unglück für die Gäste seinen Lauf (60., 65., 77., 89.). (bj)

TSV Egmating II: Mayer (58. Häckh), Kratzer, Bonten, Deuter, Laurent (46. Anthis), Mayer (25. Müller), Schlich, Keller, Schmöller, Knötzinger, Palloshi (11. Beer). Zuschauer: 50.