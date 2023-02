Ebersberger Badminton-Team vor besonderem Heimspieltag

Von: Julian Betzl

Wieder einsatz- und schlagbereit: Ebersbergs Jüngster Sebastian Stibor. Foto: verein © verein

Die Bayernligamannschaft des TSV Ebersberg freut sich an diesem Sonntagvormittag ab 10 Uhr auf einen Badminton-Heimspieltag der besonderen Art.

Ebersberg – Zum einen ist es der letzte „waschechte“ Heimauftritt für die TSV-Erste in der Ebersberger Dr. Wintrich-Halle – ihren Saisonabschluss richten die Kreisstädter als Heimspieltag am 1. April in Unterschleißheim aus – in dieser Spielzeit.

Zum anderen könnte es vielleicht das vorerst letzte Mal sein, dass mit dem SV Lohhof II ein Bayernligist in Ebersberg zu Gast ist.

„Anfangs war es für uns schon schwer, aber mittlerweile sehen wir, dass wir mithalten können“, findet Jutta Fink, dass ihre Ebersberger der demütigen Neulingsrolle inzwischen entwachsen sind. Obwohl sie selbst in ihrer Doppelfunktion als Sportwart und gelegentliche Aushilfsspielerin nach dem Aufstieg mit geringen Erfolgserwartungen in die erste Bayernligasaison für den TSV Ebersberg gestartet ist, hat sich Jutta Finks Ehrgeiz durch die, teils überraschenden, Punkterfolge vor zwei Wochen noch mal gesteigert. „Wir gewöhnen uns schön langsam an die Bayernliga und hätten alle schon große Lust, drin zu bleiben.“

Dem direkten Abstieg dürfte die Mannschaft um ihren Spielführer Karsten Borgmann durch den 7:1-Erfolg über Tabellenschlusslicht TSV Wolfstein sowie dem unerwarteten 4:4-Remis mit der DJK Regensburg Nord in der heimischen Halle ziemlich sicher entgehen. Bis dato hat Wolfstein erst einen Punkt geholt und fünf Zähler Rückstand auf die Kreisstädter.

Laut den Durchführungsbestimmungen des Bayerischen Badminton-Verbandes (BBV) für die aktuelle Bayernliga-Spielzeit, richtet sich die Anzahl der Absteiger maßgeblich an denen der bayerischen Oberliga aus: „Der bestplatzierte Absteiger der Bayernliga Süd/ Nord nimmt an der jeweiligen Aufstiegsrunde teil. Dies kann (...) auch der Tabellenletzte sein, wenn ohne ihn eine Aufstiegsrunde nur aus den Bezirksoberliga-Meistern zustande käme.“

Angenommen, die Ebersberger holen den aktuellen Vier-Punkte-Rückstand auf den Tabellen-Achten Regensburg Nord in den ausstehenden fünf Partien nicht mehr auf und beenden die Saison als Vorletzter, wären demnach zwei Szenarien denkbar. Sollte Wolfstein in der Endabrechnung besser dastehen als der Letzte der Nord-Staffel (aktuell EC Bayreuth mit ebenfalls 1:23 Punkten), könnte Ebersberg (abhängig wieder von den Oberliga-Absteigern) einer Relegationsrunde entgehen.

Gleichzeitig stellt sich die Mannschaft aber bereits auf eine Teilnahme an der sogenannten Aufstiegsrunde ein, die voraussichtlich am 13./14. Mai im Bezirk Schwaben gegen die drei Meister aus den Bezirksoberligen Niederbayern/Oberpfalz, Oberbayern und Schwaben ausgespielt wird. „Grundsätzlich wäre es kein Beinbruch, wenn wir wieder in der Bezirksoberliga spielen“, ist sich Ebersbergs Sportwart mit Ausnahme der beiden Neuzugänge aus Neufahrn, Daniel Hecher und Lisa Brückl sicher, dass die Mannschaft ligaunabhängig so zusammenbleiben wird.

Im Hinblick auf dieses Turnierformat zeigt sich Jutta Fink „sehr zuversichtlich“, möchte den Fokus aber erst einmal wieder auf den anstehenden Heimspieltag gegen die Lohhofer Oberliga-Reserve legen. „Keinesfalls wollen wir noch mal so hoch wie mit 1:7 im Hinspiel verlieren“, als Fink ihrerseits im Mixed und Damen-Doppel erfolglos blieb und sich beide Male ausgerechnet einer vormaligen Teamkollegin geschlagen geben musste.

In der Vorsaison hatte Ute Rupprecht als Doppel-Partnerin von Ricarda Herter noch gemeinsam mit den Ebersbergern den historischen Aufstieg gefeiert, ehe sie sich den Mitaufsteigern aus Lohhof anschloss. „da ist natürlich eine gewisse Rivalität da“, räumt Jutta Fink ein und unterstützt den groben Matchplan von Karsten Borgmann: „Besser aussehen als im Hinspiel und auf die Punkte-Chance lauern.“

An der Aufstellung sollte es beim TSV jedenfalls nicht scheitern. Youngster und Punktelieferant Sebastian Stibor hat sich nach einer absolvierten Trainingseinheit wieder spielfit gemeldet, sodass die Eber ihrer Stamm-Acht vertrauen können. „Wir werden kämpfen bis zum Schluss“, kündigt Jutta Fink ganz grundsätzlich an. Damit in der Kreisstadt auch in der kommenden Spielzeit Bayernliga-Badminton gespielt werden kann.