Bayernliga-Aufsteiger Ebersberg will Abenteuerreise fortsetzen

Von: Julian Betzl

Der Einsatz von Youngster Sebastian Stibor ist fraglich. Die Vorentscheidung im Abstiegsrennen für die Ebersberger gegen Wolfstein dafür durchaus möglich. © Verein

Von übermäßiger Anspannung, geschweige denn der großen Flatter, war während der Vorbereitungswoche nichts zu spüren, versichert Karsten Borgmann. Dabei steht für den Kapitän und sein Badmintonteam des TSV Ebersberg an diesem Sonntag praktisch schon die nächste Spielzeit auf dem Spiel.

Ebersberg – Kurz gesagt, könnte sich im Heimspiel gegen den TSV Wolfstein die Frage beantworten: Ist dem Aufsteiger eine zweite Saison in der Bayernliga vergönnt?

„Ja, es wird vermutlich das entscheidende Spiel sein, aber wir sind einfach gespannt, was für uns dabei rausspringt“, verspürt auch Borgmann selbst als Eber-Leitwolf keinerlei Erfolgsdruck, wie er sagt. Selbst für den Fall, dass man das Rückspiel gegen den Tabellenletzten in der heimischen Dr. Wintrich-Halle (ab 10 Uhr) verlieren und damit selbst auf den einzigen Abstiegsplatz abrutschen sollte, bleibt die erste Bayernliga-Spielzeit in der Vereinshistorie vor allem ein spannendes Abenteuer für die Kreisstädter.

„Wir machen das alle ja immer noch zum Spaß und als Hobby“, räumt Borgmann ein, dass er, genauso wie seine Teamkollegen, trotzdem die Tabellensituation im Blick habe. Drei Punkte haben die Ebersberger aus bislang elf Wettspielen gewonnen, zwei davon im Hinspiel gegen Wolfstein (5:3). Die Rheinpfälzer selbst waren bis dato nur für einen Zähler gut, weshalb auch Borgmann davon ausgeht, dass das direkte Duell die letzte große, realistische Chance auf Zählbares in dieser Saison darstellt. Für beide Seiten.

„Natürlich wissen auch bei uns alle, dass ein Unentschieden wahrscheinlich für uns reicht“, umreißt Ebersbergs Anführer damit auch das Minimalziel des Heimspieltags. Wobei eine Überraschung im anschließenden Match, ab 13 Uhr, gegen die DJK Regensburg Nord (Rang sieben) nicht ausgeschlossen scheint.

Ein glattes 0:8 wie im Hinspiel sollte sich jedenfalls aus TSV-Sicht nicht wiederholen, zumal man sich über den Jahreswechsel auf ungewohnte Art und Weise personell verstärkt hat. Aus dem Nichts heraus, ohne Voranmeldung wären Daniel Hecher und Lisa Brückl in der Ebersberger Trainingshalle aufgetaucht, erzählt Borgmann lachend. „Das hatten wir vorher auch noch nie, dass jemand so aktiv auf uns zukommt.“

Die Bayernliga macht eben sexy. Und das vom Bezirksligisten TSV Neufahrn zugelaufene Duo kam den Ebersbergern gerade recht. „Daniel ist ein starker Herren-Doppelspieler und mit Lisa zusammen auch im Mixed gut eingespielt“, findet Borgmann damit sicher eine Alternative für den Fall, dass Youngster Sebastian Stibor krankheitsbedingt am Sonntag letztlich doch passen müsste.

„Bei Sebastians Einzelstärke wäre das schon sehr schade“, hoffen Borgmann & Co. auf schnelle Genesung. Schließlich würde man im Showdown der verbliebenen zwei Abstiegskandidaten gerne auf die maximale Mannschaftsstärke zurückgreifen, um einen Ticketvordruck für eine weitere Abenteuerreise in der Bayernliga Süd lösen zu können.