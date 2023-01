Baseball: Baldham Boars schließen Tür ins Oberhaus

Von: Julian Betzl

Sein sandiges Spielritual wird Baldhams Ruben Manriquez auch 2023 in Liga zwei zelebrieren. © christian riedel

Mit Beginn der offiziellen Saisonvorbereitung zur Wochenmitte herrschte bei den Baseball-Herren der Baldham Boars nun auch final Klarheit darüber, für welche Spielklasse sie sich von nun an jeden Mittwoch und Samstag gemeinsam fit machen werden.

Baldham – „Wir bleiben, wo wir sind“, macht auch Boars-Vorstand John Fürböck einen Haken hinter die monatelang unkalkulierbare Angelegenheit der Ligazugehörigkeit.

Sportlich hatten die Baldhamer die Rückkehr in die Südstaffel der 1. Bundesliga im Frühherbst verpasst. Erst gegen Tübingen, dann gegen Haunstetten war das Team von Spielertrainer Jackson Longhofer in zwei Playoff-Runden am Aufstieg gescheitert. Longhofer war nach Saisonende längst schon verabschiedet, als sich den Baldhamern in der virtuellen Planungskonferenz für die neue Bundesligasaison doch noch ein Türchen ins Oberhaus auftat.

„In den ersten 20 Minuten der Ligakonferenz waren wir das Thema Nummer eins“, erzählt Fürböck grinsend. Ein paar kleine bauliche Veränderungen am Baldhamer Ballpark vorausgesetzt, hätten die Boars auf Einladung des Verbands im Sommer ihr Bundesliga-Comeback feiern können. Diesmal war es allerdings der Boars-Vorstand, der die Tür endgültig zuschlug. „Die Planungen einiger Vereine, eine Art Superliga mit zwölf bis 14 Mannschaften zu gründen, sind mir zu undurchsichtig“, erklärt Fürböck die Absage. „Außerdem wäre es ein finanzielles Risiko geworden, wenn wir bei Doppelspieltagen in Freiburg oder Mainz mit gut 65 Prozent Mehrkosten für Anreise und Hotelübernachtungen kalkulieren müssten.“

Unter der Leitung eines neuen Anführers „in der bewährten Doppelfunktion Headcoach/Pitcher“, den Fürböck in den nächsten zwei Wochen vorstellen will, wolle man sich ohne Bauchschmerzen in der 2. Bundesliga stabilisieren. „Und entspannt die Entwicklungen in der zukünftig wohl eingleisigen ersten Liga abwarten.“ Die Teammoral sieht der Boars-Chef von der verpassten Chance nicht in Gefahr. „Personell hat der Nichtaufstieg – mit Ausnahme des Trainers – keine Konsequenzen für uns gehabt.“ JULIAN BETZL