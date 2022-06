Offensiv-Pyromanen mit Betonmischer

Sicher vorm Ball an der Base: Ivan Zatarain punktete für die Baldham Boars im Heimspiel gegen Fürth. © Riedel

Zwei vorzeitige Siege für Baldhamer Boars

Baldham – Fast unaufhaltsam rast der Boars-Express weiter durch die 2. Bundesliga Süd-Südost. Obwohl die Baldhamer Baseball-Herren gegen Haar II ihre erste Saisonniederlage einstecken mussten, bewiesen sie in Spiel zwei eine steile Lernkurve und setzten sich danach mit zwei souveränen Heimsiegen gegen Fürth mindestens bis zum nächsten Doubleheader in Gauting (11. Juni) an der Tabellenspitze fest.

Dabei musste das erfolgsverwöhnte Team um Trainer Jackson Longhofer in Haar nach Spiel eins eine ernsthafte Fehleranalyse vornehmen. Boars-Vorstand John Fürböck beschrieb die 8:11-Auftaktpleite diplomatisch als „durchwachsen“, freute sich aber umso mehr über die Reaktion der Gäste, die mit 18:3 ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz verschickten.

Tabellenführung gefestigt

„Dieser überzeugende Auftritt durfte die Analyse für ein paar Anpassungen im Team vor der wichtigen Begegnung gegen die Fürth Pirates aber nicht überschatten“, stellte Fürböck klar. Longhofer schien die richtigen Schlüsse gezogen zu haben, denn die Pitcher-Kombination aus Julian Dambacher als Starter sowie Brian Fürböck als Reliever brannte im Boars-Ballpark ein Offensiv-Feuerwerk ab, dass die Pirates auf dem falschen Fuß erwischte. Bei einer fehlerfreien Defensivleistung erzielten die Boars „unglaubliche 20 Hits“, staunte Fürböck. Der Endstand von 12:1 nach vorzeitigem Spielabbruch im siebten Inning, ließ alle Restzweifel an der rechtmäßigen Favoritenrolle der Boars im Titelkampf verfliegen.

In Partie zwei genehmigte sich Longhofer einen Kurzauftritt als Pitcher, ehe nach drei Durchgängen Valentin Makella und Lucas Traut mit 12:2 einen weiteren Kantersieg in nur fünf Innings absicherten. Fürböcks euphorisches Fürth-Fazit: „Tabellenführung gefestigt, für den Ruf der Heimstärke weiter Beton angemischt und ein deutliches Zeichen an unsere Gegner verschickt!“ ez/bj