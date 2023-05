RSV Steinhöring: Bayern-Titel als Weltcup-Warmup

Kunstrad

Steinhöring – Mit zwei Bayerischen Meistertiteln im Gepäck sind die Kunstradfahrer des RSV Steinhöring aus dem etwa 400 Kilometer entfernten Großheubach (Unterfranken) zurückgekehrt, wo die Landeswettkämpfe für die Schüler und Elitesportler stattfanden. Nicht ohne Grund waren die RSV-ler gut vorbereitet zu dem wichtigen Wettkampf angereist, wollte man sich doch in der Schülerklasse die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft sichern, die am Wochenende 3./4. Juni in Nordheim bei Heilbronn ansteht.

Im 6er Kunstradfahren der Schülerinnen setzten sich Kathi Lettl, Isabella Lettl, Cami Kaupa, Tabea Pittroff, Florian Wurmheller und Johanna Ott gegen die Mannschaft aus Frohnlach wie erhofft durch, wurden Landesmeister und lösten damit erfolgreich ihr Ticket für die nationalen Titelkämpfe. Zum ersten Mal auf einer Bayerischen waren dagegen Johanna Ott und Tabea Pittroff im 2er im Einsatz. Sie erkämpfen sich den Vizemeistertitel – und ebenfalls ein DM-Ticket.

Die Steinhöringer Elite-Sportler kämpften derweil um die nächste Teilnahme am Deutschland Pokal. Im Vierer zeigten Hanna Kasper, Jasmin Hauke, Judith Kania und Nicole Weichenhain eine gute Kür und machten das Bayernmeister-Double für den RSV perfekt. Auch im Vierer Einrad gelang dem Quartett laut Trainerin Irmtraut Wirth „eine guter Vortrag“. Der Vizemeistertitel war hier der Lohn.

In beiden Disziplinen erreichten Steinhörings Elite-Fahrer damit den Deutschland Pokal und blicken zudem auf eine erfolgreiche Vorbereitung auf das Großereignis an diesem Samstag, 27. Mai, zurück. Dann steht nämlich in Bayerns „Kunstrad-Hochburg“ Bruckmühl die zweite der insgesamt vier Runden im UCI-Kunstrad-Weltcup auf dem Turnierplan.

Insgesamt 81 Sportlerinnen und Sportler aus 18 Nationen haben in den fünf Kunstrad-Disziplinen gemeldet. Aktuell liegen die Weltmeisterinnen Tijem Karatas, Annika Rosenbach, Stella Rosenbach und Milena Schwarz vom RV Mainz-Ebersheim auf Rang eins in der Vierer-Konkurrenz. Sie konnten sich in Runde eins knapp vor dem Schweizer-Vierer aus Baar sowie dem Steinhöringer-Quartett um Jasmin Hauke, Judith Kania, Hanna Kasper und Nicole Weichenhain durchsetzen.

Da die Schwierigkeitspunktzahlen der drei führenden Teams zwischen 238,7 und 243,10 liegen, ist Hochspannung um den Tagessieg in der Turnhalle Heufeld garantiert. Offiziell starten die Steinhöringer um 18.43 Uhr mit ihrer Kür. Die dritte Weltcup-Runde ist für den 28. Oktober in Kisvarda (Ungarn) terminiert, die finale Entscheidung um den Gesamtsieg wird dann am 25. November in Merelbeke (Belgien) ausgefahren. bj/ez