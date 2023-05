Handball: Bayernliga-Kunststück der Forstis

Den Absprung in die Bayernliga haben Marieke Schindlbeck (mit Ball) und die U15-Forstis gemeistert.

Handball

Handball-U15 von TSV EBE Forst United macht‘s perfekt: Alle weiblichen Teams starten in Bayerns höchster Spielklasse.

Ebersberg – Die weibliche Handballabteilung des TSV EBE Forst United hat ihr Topligen-Quartett für die kommende Spielzeit nun komplettiert. „Alle unsere Teams gehen jeweils als Quali-Turniersieger in die jeweils höchste Liga Bayerns“, freute sich Spartenleiter Felix Mäsel nach dem abschließenden Erfolg der U15-Mädchen über ein in Oberbayern „einzigartiges“ Kunststück.

Einen Wunsch hatte Forst-Trainerin Beate Schrögmeier vor dem zweiten Qualifikationsturnier für die höchste bayerische C-Jugend-Spielklasse in der Kabine geäußert: „Heute ist Muttertag – ich möchte mich nicht aufregen!“ Folgsam taten die U15-Forstis ihr den Gefallen, sorgten im ersten Match gegen den SV Laim früh für klare Verhältnisse und führten zur Pause bereits mit 18:0 Toren (kein Tippfehler). Der Endstand von 31:7 spiegelte durchaus die Kräfteverhältnisse in der heimischen Dr. Wintrich-Halle wider.

Im Folgespiel zwischen Laim und dem TSV Ismaning wahrten Letztere dank einer Last-Minute-Parade ihrer Torfrau die Chance auf die direkte Qualifikation für die Bayernliga. Voraussetzung dafür wäre allerdings ein Sieg gegen Forst United gewesen. Und dass daraus an diesem Tag nichts werden würde, machten die Forstis erneut schnell klar. Nach sechs schnellen Treffern innerhalb von drei Minuten durch Marieke Schindlbeck, Larissa Friedrich und Lena Dirnberger (mit 15 Treffern Top-Torjägerin des Turniers) war auch diese Begegnung bereits Mitte der ersten Halbzeit entschieden, zur Pause stand ein deutliches 13:3, mit der Schlusssirene ein 32:14-Kantersieg auf der Anzeigetafel der Wintrich-Halle.

Die Qualifikation für die Bayernliga 2023/24 (wie die U19 und U17) hatten die Forstis damit locker-leicht klargemacht – und ihrer Trainerin einen entspannten Muttertag beschert: „Wir werden in der kommenden Saison sicher eine ganz andere Rolle spielen als in der vergangenen – ein Platz in den Top-Drei ist absolut möglich!“

Ismaning muss derweil den Gang in die Landesliga antreten, Laim sieht man in der Bayernliga wieder. Die Saisonvorbereitung auf den Start Mitte September wird sich etwas schwieriger gestalten, da die Wintrich-Halle nach den Pfingsten eine neue Belüftungsanlage erhält und im Sommer nicht zur Verfügung steht. bj/ez

Forst United: Özüm Altay, Anni Schreiber (beide im Tor), Magdalena Boksic, Lena Dirnberger (15), Larissa Friedrich (13), Theresa Fußstetter (2), Annelie Hochreiter (2), Lena Kirr (7), Pia Menzel (2), Carolin Paul (6), Kim Rauschenbach (3), Marieke Schindlbeck (13).