Neue Trainerin: „BB“ macht Forst-Ladys Beine

Von: Olaf Heid

Klarer Fokus auf Abläufe und Ziele: Die neue Cheftrainerin von Frauen-Bayernligist Forst United, Beatrix Balogh, bringt frischen Wind in die Übungseinheiten. © Artist S.ROSSMANN

Forst Uniteds neue Cheftrainerin sorgt bei Handballdamen für viel Schwung – 30:37 im Test gegen Mainz.

Ebersberg – Das lange Warten auf die neue Handball-Cheftrainerin Beatrix Balogh (48) hatte beim Frauen-Bayernligisten TSV EBE Forst United am 1. Juli ein offizielles Ende. Obwohl sich die Spartenführung mit der erfahrenen Profispielerin bereits seit einigen Monaten einig war, musste noch Vieles organisiert werden – und von Balogh eben auch der noch laufende Vertrag in Ungarn erfüllt werden.

Die Zwischenzeit nutzte Spartenleiter Felix Mäsel mit Gabor Huszak (internationale Transfers Forst United), um alles Drumherum zu organisieren. Unter anderem musste eine Wohnung für die vierköpfige Familie und ein neuer Job für Baloghs Mann Csaba beschafft werden. Ex-Profi Beatrix Balogh arbeitete in Ungarn auch als Sportlehrerin und wird sich zukünftig bei Forst United ebenso in der Jugend als auch den Handball-Aktionen in Schulen, wie zum Beispiel „Sport nach 1“ und Arbeitsgemeinschaften, einbringen.

Am Dienstag der Vorwoche freuten sich die Handballerinnen aus der Kreisstadt aber schließlich sehr auf das erste Training. Erstmals in der Geschichte der Abteilung hat eine Frau die Cheftrainer-Position inne. Nach einer kurzen, persönlichen Vorstellung legte die Champions League-Siegerin und Europameisterin mit ihrer ersten Einheit los.

Auch wir Trainer von Forst United können da einiges Lernen. Ihr Repertoire an Übungen ist unfassbar groß.

„Es war sehr technisch und schon ein erster Fokus auf das Abwehrspiel“, schilderte Mäsel, der vom „professionellen Background“ der 48-Jährigen schwärmte. Alles sei sofort durchdacht und strukturiert abgelaufen, vieles davon ungewohnt. „Sie pflegt ein ganz ruhiges Miteinander und ist bedacht darauf, dass alle zu dem Ziel kommen, das sie sich gesteckt hat.“ Auch führte Beatrix Balogh mit allen Spielerinnen persönliche Gespräche.

In zwei weiteren Einheiten bei teils brütender Hitze kamen die Bayernligisten ordentlich ins Schwitzen. „BB (Spitzname von Balogh, Anm.d.Red.) hat eine extrem ruhige Art im Umgang mit den Mädels. Sie fordert hohe Konzentration und versucht stets das Positive der Spielerinnen herauszuarbeiten“, erläuterte Mäsel. „Es macht auf jeden Fall viel Spaß zuzusehen. Auch wir Trainer von Forst United können da einiges Lernen. Ihr Repertoire an Übungen ist unfassbar groß“, erklärte der Ebersberger Handballkoordinator.

Mit diesen drei Trainingseinheiten in den Beinen und Armen mussten Balogh und ihr neues Team dann gleich einen ersten „Kracher“ bestehen: den Test gegen den Drittligisten FSV Mainz 05 II in der Anzinger Vinzenz-Fröschl-Halle. „Es war das erste Spiel seit Monaten für die Mädels und eben auch das erste unter neuer Trainerin“, aber dennoch habe sich United in seinen ersten 60 Minuten „sehr gut“ präsentiert, lobte Mäsel. Zwar mussten sich die Ebersbergerinnen mit 30:37 Toren geschlagen geben, doch der Fokus lag noch keineswegs auf dem Ergebnis. „Trainerin und Team sollen sich zunächst kennenlernen, das bereits Positive weiter fördern und Schwächen ausloten.“

Es war ein erstes von einer Reihe vieler weiterer Trainingsspiele für Forst United. Unter anderem testet man noch mit Mintraching, Simbach, Stuttgart sowie im sechstägigen Trainingslager in Ungarn gegen Mosonmagyarovar, Györ und Lipot. Bis zum Saisonstart am 24. September gegen HT München bleibt dem Team noch viel Zeit, um am Feinschliff für die neue Saison zu arbeiten. Ab 26. August wieder in der heimischen Wintrich-Halle, deren Umbau bis dahin abgeschlosssen sein soll. OLAF HEID

Ebersberg: Silvia Morath, Elena Czeslik (beide im Tor), Vivien Schweizer, Natalie Mahncke, Lara Becher, Nina Allombert, Christina Schweiger, Anna Leiber, Lucie Mäsel, Anna Dybilasz, Chiara Czeslik, Jasmin Alnajjar, Katharina Fries, Steffi Pollak. – Es fehlten: Anna Meixelsberger, Panna Csata (verletzt), Hannah Dürr (Urlaub).