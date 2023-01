Beachvolleyball: Glücksgefühle in der Gemüsehalle

BEACHVOLLEYBALL - Julius Höfer gewinnt bayerische Indoor-Meisterschaft in „ungewohntem“ Rahmen

Von Julian Betzl

Wie gut sich Gegensätze und Unbekannte manchmal zu einer wunderbar stimmigen Melange vermengen lassen, hat die Indoormeisterschaft der bayerischen Beachvolleyballer bereits zum zweiten Mal demonstriert.

Kirchweidach/Grafing – Dass sich der Sandsport auch überdacht im Winter ausüben lässt: bekannt. Der Veranstaltungsort in der Altöttinger Gemeinde: besonders bis exotisch.

„Wirklich ungewohnter Rahmen“, staunte Julius Höfer beim Anblick der zweckentfremdeten Verpackungshalle nicht schlecht, die zwischen den Tomatengewächshäusern eines Gemüseanbaubetriebes in eine beheizte Beach-Arena mit sämtlichen Schikanen verwandelt worden war. „Mit DJs von der Deutschen Tour aus Hamburg, Whirlpool und Sauna im Spielerbereich. Für diese Turnierkategorie haben die Veranstalter schon richtig viel aufgefahren.“

Kein Wunder, dass der ehemalige Bundesligavolleyballer bedauert hatte, nicht schon bei der ersten Auflage der „TomatOpen“ dabei sein zu können. Als einer von insgesamt drei Startern des TSV Grafing beim ersten BVV Beach Masters (Kategorie 1+) im neuen Jahr, genoss er die außergewöhnliche Atmosphäre umso mehr. „Schon bei unserer Quali-Runde am Freitagmittag war die Bude voll!“

In der Stimmungswelle, die von den Rängen auf die beiden Courts schwappte, ging bei Höfer fast unter, dass er eigentlich „aus der Kalten“ aufschlug. Seit er sich bei Grafings Hallenvolleyballern verabschiedet hatte und sich in Österreich primär um Job und Familie kümmere, sei kaum mehr regelmäßiges Training möglich. „Nur alle zwei Wochen treffen wir uns in netter Runde in München zum Zocken.“

Erwartungsgemäß stellte die Qualifikation kein Problem für Höfer und seinen slowenischen Teampartner Nejc Zemljak (EM-Teilnehmer 2017) dar. Nur in Partie zwei der Gruppenphase mussten sie sich dem topgesetzten Wolf-Duo im Tiebreak mit 10:15 geschlagen geben. „Danach kam gegen die mit am stärksten eingeschätzten Konkurrenten das Schlüsselspiel für uns, als wir gemerkt haben, dass wir das Ding auch gewinnen könnten“, kommentierte Julius Höfer den eigenen Tiebreak-Erfolg gegen Burgis/Klinkert. Mit 15:10 entschieden Höfer/Zemljak ein hochklassiges Viertelfinale für sich und lösten anschließend souverän mit 2:0 gegen Held/Nissen ihr Finalticket.

Dort traf Höfer auf seinen ehemaligen Grafinger Teamkollegen Daniel Kirchner. Der Ebersberger, der mit Partner Kim Huber für Beach4U antritt, hatte im Turnierverlauf lediglich drei Sätze abgeben müssen und legte auch im Endspiel der „TomatOpen“ eine 1:0-Führung hin (21:19). „Natürlich ist der Dani aktuell viel fitter und die beiden werden mich in Zukunft wohl öfter schlagen“, meinte Höfer schmunzelnd. Aktuell profitiere er aber noch von einem „sehr guten Partner und ausschlaggebend von unserer Routine“.

Ein 21:18 und 15:11 später war das Finale gedreht und Höfer/Zemljak wurden zu Bayerns Indoor-Champions gekrönt. Grafings Christian Seitz (mit Daniel Müller) wurde Fünfter, Adrian Nachtwey landete mit Kilian Nennhuber) auf dem gesammelten Rang 13.