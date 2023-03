Becherwerfen bringt 2800 Euro für Starbulls-Stürmer ein

Sammelten die vielen Becher ein: die U13-Spieler des EHC Klostersee, zusammen mit dem Grafinger 2. Vorstand Ferdinand Bacher. Foto: stefan Rossmann © stefan Rossmann

Durch das Werfen von Getränkebechern auf die Eisfläche machen die Zuschauer in den Eishallen immer wieder mal ihren Unmut über vermeintlich ungerechte Entscheidung der Schiedsrichter kund. Zuletzt aber nicht. Im Gegenteil.

Grafing - Diese eigentlich unartige Äußerung der Unzufriedenheit, das Becherwerfen, wurde beim EHC Klostersee im letzten Heimspiel der Hauptrunde in der Oberliga Süd gegen die Passau Black Hawks für den guten Zweck genutzt.

Während die beiden Mannschaften in der zweiten Drittelpause in den Kabinen verschwunden waren, forderte Stadionsprecher Markus Singer die Stadionbesucher in der Wildbräu-Arena zum „Becherwerfen“ auf. Die Trinkbehälter wurden anschließend von Nachwuchsspieler der Grafinger Rot-Weißen aufgesammelt.

Zusammen gekommen sind durch das Becherpfand sowie den Betrag der anschließenden Sammelaktion auf der Tribüne, die auch schon zwei Tage davor beim gut besuchten „Bayernliga-Endspiel“ der EHC-U20 um den Bayerischen Meistertitel durchgeführt worden war, stolze 2800 Euro zugunsten der Spendenaktion für den schwer verletzten Spieler Mike Glemser.

Der Stürmer der Starbulls Rosenheim war Anfang Februar im Oberliga-Meisterschaftsspiel beim SC Riessersee in die Bande gestürzt und hatte sich dabei den vierten und fünften Halswirbel gebrochen. Nach rund zehn Tagen im künstlichen Koma und zwei Operationen stand die niederschmetternde Diagnose für den 25 Jahre jungen Eishockey-Profi fest: Querschnittslähmung ab dem Halswirbel abwärts.

Zur bestmöglichen Unterstützung von Mike Glemser und dessen Familie hatten die Starbulls Rosenheim vor dem vergangenen Wochenende eine Online-Spendenaktion unter www.gofundme.com gestartet, der auch der in Grafing gesammelte Betrag zugutekommt. Der Zielbetrag von 500 000 Euro, prognostiziert die Mindestkosten im Rahmen einer idealen medizinischen Betreuung auf das gesamte Leben gesehen, war am vergangenen Freitag nach nur einer Woche schon erreicht. ele