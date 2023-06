Begeisternder Handballspaß für Schüler

Auf die Plätze, fertig, Wurf: Für Begeisterung in Grundschulen sorgt Forst United derzeit wieder mit seinen Trainern (hinten, von links) Jonas Habdank, Nina Allombert, Chiara Czeslik und Helena Brand durch die Handball-Aktionstage. Am Montag weilte der Bayernligist in Hohenlinden. Foto: S. Rossmann © S. Rossmann

Die spielfreie Zeit vor dem Start der Bayernliga im September nutzt die Handballsparte des TSV Ebersberg derzeit wieder zu Werbezwecken aus: Forst United hat mit einer großen Schulaktion begonnen, um Grundschülern die schnelle Ballsportart näher zu bringen und dafür nachhaltig zu begeistern.

Ebersberg/Hohenlinden – Wie bereits vor fünf Jahren haben die Handballerinnen des TSV EBE Forst United wieder mit ihrem Schulprogramm an Grundschulen im Landkreis begonnen. „Wir haben unser Programm optimiert und können somit in kürzerer Zeit allen Schüler/innen die Möglichkeit geben, in den Handballsport zu schnuppern“, teilte Nadine Boksic, die Schulbeauftragte von Forst United, mit. Gutes Beispiel: Ihre eigene Tochter Magdalena kam 2018 über die Schulaktion zur Ebersberger Sparte und spielt nun bereits erfolgreich in der D- und C-Jugend des Handballvereins mit.

Ziel des United-Programms ist es in erster Linie, die Begeisterung für Ballsport, auch bei den Mädchen zu wecken. „Wir schauen, dass wir mit einer großen Portion Spaß die koordinativen Fähigkeiten fordern und alle in diese faszinierende Sportart schnuppern lassen“, erklärte der Ebersberger Spartenleiter Felix Mäsel. Mitmachen können alle Grundschulen im Landkreis. „Es wird dankend und super angenommen. Wir freuen uns auf tolle Tage in unseren Partnerschulen in Hohenlinden, Eglharting, Ebersberg, Kirchseeon und Steinhöring“, sagte Boksic.

Gestemmt wird das Ganze von den Trainern, Trainerinnen und Jugendspielerinnen des Vereins aus der Kreisstadt. Mit fünf bis sieben Helfern sind die Sportler meist von 8 bis 13 Uhr vor Ort und zeigen so bis zu 120 Kindern am Tag an verschiedenen Mitmach-Stationen die Grundlagen des Handballsports. „Das große Highlight ist meist der Wurf-Geschwindigkeitsmesser und die Sportstation, eine interaktive Konsole, an der die Kinder sofort ihre Verbesserungen sehen und sich somit immer wieder selbst herausfordern“, erläuterte Trainer Jonas Habdank.

Neben dem Aktionstag bietet Forst United für seine Partnerschulen aber auch eine Schulung und Unterstützung für die Sportlerlehrerschaft an, damit der Handball auch im normalen Unterricht mehr Beachtung findet. Außerdem werden Handball-Arbeitsgemeinschaften (AG) gerne durch die Ebersberger Trainer unterstützt. Jedes Schulkind erhält dazu nach den Aktionstagen einen Elternflyer und den Forst-Schnupperpass als kostenloses Trainingsangebot in der Halle des Bayernligisten.

Barbara Mäusl, Rektorin der Grundschule Steinhöring, freute sich am vergangenen Montag sehr über das Engagement der Forst-United-Crew: „Wir hatten bereits einen Handball-Aktionstag an unserer Grundschule und waren begeistert.“ Die Organisation sei durchdacht und schlüssig gewesen, „die Durchführung kindgemäß und motivierend“. Jedes Schulkind – egal ob „ballerfahren“ oder vorsichtig – habe an den einzelnen Stationen Erfahrungen im Umgang mit dem Handball sammeln und seine Stärken testen können, erklärte die Rektorin. „Insgesamt war es ein toller, abwechslungsreicher und aktiver Tag für die Grundschüler. Ein Dank an das Team, das sich die Zeit genommen und mit den Kindern gespielt und trainiert hat. Immer wieder gerne“, sagte Schulleiterin Mäusl. ez/ola