Sportkegeln: Bei Bundesligist SKK Poing platzt der Knoten

Teilen

Manuela Urban gewann ihr Duell für Poings Erste. © Foto: Verein

Es war ein Befreiungsschlag für die Poinger Sportkeglerinnen: Im Heimspiel der 1. Bundesliga gegen den Mitfavoriten SV Pöllwitz gelang dem SKK 98 mit 6:2 Zählern der erste Sieg in der Rückrunde.

Poing – Auch in diesem Spiel wurden die Poinger Frauen vom Verletzungspech, das sich bereits durch die gesamte Saison zieht, verfolgt. Unter anderem Brigitte Strelec fällt schon die gesamte Saison aus. Kurzfristig musste diesmal Ana Bacan-Schneider ersetzt werden.

Im Startpaar zeigte Manuela Urban ein sehr gutes, spannendes Spiel und holte mit 3:1 Satzpunkten (SP) bei 570:570 Kegel den ersten Mannschaftspunkt (MP) für Poing. Celine Zenker musste sich mit 1:3 (558:549) geschlagen geben. Im Mittelpaar gewann Bettina Drexler deutlich gegen eine offensichtlich genervte Gegnerin (3:1/550:526. Auch Claudia Süss hatte wenig Mühe zu punkten (3:1/555:518).

In den vergangenen Partien hatte die SKK-Erste so manchen Sieg noch im Schlusspaar aus der Hand. Diesmal zeigten aber Anja Forstnaric, die trotz Tagesbestwert auf Poinger Seite gegen die beste Gästespielerin unterlag (2:2/583:602), und Christina Neundörfer, die ohne Mühe (556:482) gewann, ebenfalls sehr gute Leistungen und machten den 6:2-Sieg (3372:3247) perfekt.

SKK-Manager Erwin Zimmermann freute sich: „Endlich gelang der Mannschaft eine geschlossen gute Teamleistung, und dann sind wir schwer zu schlagen.“ In der Rückrunde habe man diese Ausgeglichenheit bisher nie gezeigt und auch das nötige Spielglück nicht gehabt. Am kommenden Wochenende muss die Mannschaft nach Freiburg zum verlegten Spiel und will den positiven Schwung aus dem Pöllwitz-Spiel mitnehmen.

Mit einem beeindruckenden 6:2-Sieg (3300:3024) gegen den DKC Waldkirch steuern die Frauen II des SKK 98 in der 2. Bundesliga mit Volldampf auf die Meisterschaft zu. Verfolger BC Schrezheim musste in Weidenstetten erneut Federn lassen und somit benötigen die Poinger Sportkeglerinnen für den Titelgewinn noch einen Sieg in den noch ausstehenden drei Spielen Meisterschaft. Bei der Poinger Zweiten überragte diesmal Sandra Loncarevic (4:0/572:464). Den klaren Sieg machte eine seit Wochen überzeugende Sarah Haslbeck (4:0/550:470) klar. ez

Zudem spielten: Sandra Gruber (3:1/554:503); Marion Handschuher (4:0/561:510), Nadine Boksic (1:3/536:535), Barbara Schmidbauer (2:2/527:542).