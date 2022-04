Baldham Boars sind bereit für den ersten Hit

Witterungsbedingt starten die Baldhamer Baeballer erst an diesem Wochenende in ihre Punktrunde. Auf dem Programm steht ein Heimspiel-Doppelpack gegen die Füssen Royal Bavarians.

Baldham – Eigentlich wollten die Baldhamer Baseballer schon vor Ostern die ersten Punkte auf dem Konto haben. Doch nicht nur ihnen machte das Wetter zum geplanten Saisonauftakt einen Strich durch die Rechnung. Doch nun ist es soweit: Am Sonntag, 24. April, 12 Uhr starten die Boars in die 2. Bundesliga Süd. Gegner auf heimischem Gelände an der B304 wird das Team Füssen Royal Bavarins sein. Eine erste Standortbestimmung für eine Runde, an dessen Ende die Rückkehr in die Eliteliga stehen soll.

Drei Vorbereitungsspiele wurden bestritten, und Boars-Vorsitzender John Fürböck ist trotz des verschobenen Saisonauftaktes sicher: „Alle Spieler sind fit, und das Team brennt förmlich auf den Saisonstart.“

Untätig blieben die Baldhamer in der Zwangspause nicht. „Wir haben unsere Fühler ausgestreckt und zwei Heimspiele der Garching Atomics dazu genutzt, um uns ein besseres Bild über die Stuttgart Reds und Heidenheim Heideköpfe zu machen“, verrät der Boars-Chef. Schließlich sei es etwas anderes, sich selbst ein Bild vom Potenzial der Mannschaften machen zu können. „Das ist weitaus lehrreicher, als sich in die Spielstatistiken einzulesen“, so Fürböck.

Er erwartet mit den Füssen Royal Bavarians einen unangenehmen Gegner in Baldham, der seinen Kader während der vorangegangenen Nebensaison verstärkt habe. „Das erste Spiel wird mit Sicherheit eine sehr frühe und wichtige Standortbestimmung für beide Mannschaften“, so John Fürböck.