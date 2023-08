Beste Werbung für den Steinhöringer Fußball

Teilen

Erinnerungsbild vor einem bemerkenswerten Spiel: Die Steinhöringer Legenden und die Nachwuchsspieler sorgten auch bei den Zuschauern für beste Stimmung. © Verein

Riesenspaß beim TSV-Legendenspiel: Jungstars bezwingen Steinhöringer Fußball-Routiniers mit 6:5 Toren.

Steinhöring – Bei den Kickern des TSV Steinhöring steigt die Vorfreude auf die anstehende Spielzeit 2023/24. Rund drei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel setzt die Steinhöringer Fußballabteilung alles daran, um auch den Anhängern im Ebrachtal Lust auf den Saisonstart der Herrenteams zu machen. Das ins Leben gerufene Legendenspiel zwischen den TSV-Jungstars, das sich aus Nachwuchsfußballern der U15 bis U19 zusammensetzte, und den Steinhöriger Ehemaligen sorgte vorab schon mal für Begeisterung.

„Es war richtig cool und wir haben uns sehr gefreut, dass so viele Leute gekommen sind“, bedankte sich Maximilian Backa, Trainer der ersten TSV-Mannschaft, bei den Zuschauern für ihr Kommen. „Wir hoffen, dass der ein oder andere künftig öfter bei uns vorbeischauen wird“, so Backa, der im Legendenspiel einen 6:5-Erfolg der Nachwuchskräfte bestaunen durfte.

TSV-Legendencoach Volker Stabernak reist extra aus Luxemburg an

Nach einer 4:0-Pausenführung bildete das Team der Jungstars in der zweiten Hälfte zwei Achter-Blöcke und schickte sein Personal in reduzierter Besetzung aufs Feld, „um das Spiel ausgeglichener zu gestalten“. Die Steinhöringer Routiniers profitierten von ihrer Überzahl und mussten sich am Ende nur hauchdünn geschlagen geben. „Vielleicht waren die Legenden aber auch einfach einen Tick fitter“, begründete Backa die unterschiedlichen Halbzeiten mit einem Augenzwinkern. Als Trainer stand bei den Legenden Volker Stabernak an der Seitenlinie, der für diesen Event im Sportzentrum extra aus Luxemburg angereist war.

„Es war ein Riesenspaß vor einem großen Publikum“, zog der TSV-Coach ein positives Fazit. Im Anschluss durften Backa und seine Steinhöringer Kreisklasse-Mannschaft noch selbst aktiv werden. Im Vorbereitungsspiel gegen den Putzbrunner SV setzten sich die Platzherren durch Tore von Benjamin Lechner (17.) und Per Nonhoff (85.) mit 2:1 Toren durch. fhg

Die Kader

Jungstars: Grundner, Asböck, Wieser, Perzl, Gribanov, Bergmüller, Lerch, Trax, Redl, Springer, Dimov, Wachter, Bergmüller, Strauß, Huber.

Legenden: Pion, Stabernak, Sprenger, Bachleitner, Windstetter, Zeller, Darchinger, Auberger, Kramlinger, Holzgassner, Thurnhuber, Daberger, Riedel, Hofstetter, Kindseder, Matejka, Hilger, G. und T. Leisner, Thäger, Ebenkofler, Meyer; Trainer: V. Stabernak.