Grafinger Trio überzeugt beim Deutschlandcup in Dresden

Von: Olaf Heid

Erfolgreich beim Deutschland-Cup (v.l.): David Huber, Katharina Ulrich und Alina Gzuk überzeugten in Dresden. © privat

SHORTTRACK EHC-Trio trumpft in Dresden auf – Katharina Ulrich darf zum Olympischen Europäischen Jugendfestival

Grafing – Eine beachtliche Leistung bot der Shorttrack-Nachwuchs des EHC Klostersee beim Deutschland-Cup in Dresden. Das Grafinger Trio steigerte nicht nur seine persönlichen Bestzeiten, sondern landete auch in den jeweiligen Leistungsgruppen (LG) unter den Top Zehn.

„Für uns ist es ein super Ergebnis“, sagte die Klosterseer Abteilungsleiterin Renate Ulrich. „Wir Trainer sind total zufrieden und von unseren Sportlern positiv überrascht.“ Denn man müsse das Abschneiden auch im Vergleich zu den großen Vereinen aus Dresden, Rostock oder Mannheim sehen. „Es freut uns sehr, dass wir mit unseren bescheidenen Mitteln und Eiszeiten mithalten können. Die Rostocker haben beispielsweise alleine von Montag bis Mittwoch mehr Eiszeit, wie uns die ganze Woche zur Verfügung steht“, erläuterte die Cheftrainerin.

Die jüngste Grafingerin auf dem Eis, Alina Gzuk (13), die dem bayerischen Landeskader angehört, schloss die LG 3 als Achte unter 18 Teilnehmern ab. Sie verbesserte an dem Wochenende ihre Bestzeiten über 333 (36,172 Sekunden), 500 (52,712 Sek.) sowie 1000 Meter (1:49,424 Minute). „Da war sie über drei Sekunden schneller – stark“, lobte die Cheftrainerin.

In der LG 2 wurde David Huber (17) auf Rang vier geführt. Der EHCler, der Mitglied des Bundesförderkaders ist, lieferte klasse Rennen ab und steigerte sich über die 500- (48,163 Sek.) und 777-Meter-Strecken (1:16,154 Min.). Huber hatte in einigen Läufen ein Duell mit Vereinskollegin Katharina Ulrich, die am Ende direkt vor ihm auf dem dritten Platz einfuhr. Nur zwei Rostocker Junioren musste sie im Tableau „passieren“ lassen.

Die 16-Jährige verbesserte dazu ihre persönlichen Zeiten über 777 (1:14,410 Min.) und 1000 Meter (1:36,135). Das half der Grafingerin nicht nur beim Deutschland-Cup für den Sprung aufs Stockerl in der LG 2, sondern auch hinsichtlich der Nominierung für das Europäische Olympische Jugendfestival (EYOF) im finnischen Vuokatti: „Sie ist dabei. Ihre Konkurrentinnen waren nicht schneller. Bei der Trainerbesprechung nach dem Cup wurde es mitgeteilt“, jubelte Trainerin Renate Ulrich mit ihrer Tochter Katharina.

Der Leistungsreferent der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG), Jens Lang, verkündete die Reihenfolge der sechs Kandidatinnen und verschickte auch die schriftliche Bestätigung. Kathi Ulrich belegte Platz eins im Zeitranking der weiblichen Jugend und darf sich auf eine Teilnahme bei diesem besonderen Wettkampf freuen, der für die 16-Jährige beispielsweise auch eine Einkleidung und Eröffnungsfeier umfasst. „Das hatte niemand von uns erwartet“, sagte Mutter Renate Ulrich. „Aber sie hat es so verdient und freut sich sehr.“

Und Katharina Ulrich kann noch einen drauflegen. In dieser Woche weilt sie in Dresden beim Vorbereitungslehrgang für die Junioren-WM in Polen. Mit guter Leistung winkt der Elftklässlerin ein Ticket für Danzig. Die Entscheidung darüber fällt die DESG aber erst an diesem Wochenende. OLAF HEID