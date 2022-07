Bestzeiten und Gänsehautmomente

Von: Olaf Heid

Genoss die Zeit in Tampere: Helmut Dusch. privat © privat

Vaterstettener erlebt tolle Premiere bei Senioren-WM in Finnland

Vaterstetten – Obwohl er erst seit etwa drei Jahren für den TSV Vaterstetten in der Senioren-Leichtathletik bei Wettkämpfen aktiv ist, kann Helmut Dusch nun schon die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft vorweisen. Mit Erfolg, wie sich bei den Titelkämpfen im finnischen Tampere gezeigt hat. Dusch erlebte eine WM-Premiere mit vielen Gänsehautmomenten.

Im Vorjahr war der Vaterstettener auf die Senioren-WM aufmerksam geworden. Seine Begeisterung wurde im Vereinstraining geschürt. Im November 2021 buchte er bereits Hotel und Flüge nach Finnland und besorgte sich das vorgeschriebene, deutsche Mannschaftstrikot. Dusch, der in der Altersklasse M65 antritt, trainierte fleißig auf die Wettkämpfe hin. „Mir macht es viel Spaß, gemeinschaftlich zu trainieren. Außerdem gibt es immer gute Ratschläge von den anderen Sportlern beim TSV Vaterstetten. Mein Ziel war es, meine persönlichen Bestzeiten über 100 und 200 Meter zu verbessern.“

Anreise problemlos

Die Anreise verlief problemlos. Im Stadion „Ratina“ musste sich Dusch zuerst akkreditieren und seinen Start bestätigen, um seine Startnummer 1987 und einen kleinen Rucksack zu erhalten. Am Abend genoss er die Eröffnungsfeier mit über 4600 Athleten aus 91 Nationen. Hinter der deutschen Fahne ging der Vaterstettener mit 70 weiteren Athleten ins Stadion hinein – für Dusch „ein unglaublicher Moment mit Gänsehaut“, der andauerte. Denn in der folgenden Nacht fand er vor Aufregung und Vorfreude kaum in den Schlaf.

Tags darauf wartete der erste Wettkampf auf ihn, der Vorlauf über 100 Meter. Nach Warmlaufen und Dehnen fand er sich 30 Minuten vor der Startzeit im „Callroom“ ein. „Dort wurden die Startnummern verglichen und es gab die Einteilung in die verschiedenen Vorläufe und die Bahnverteilung. Bekleidung und Spikes wurden kontrolliert“, schilderte Dusch. Dann ging es, angeführt von einem Kampfrichter, ins Rund.

Richtig „stolz“ auf 26. Rang

„Ich war erstaunlicherweise nicht sehr aufgeregt. Der Start war mir gelungen, doch im Ziel stand keine Uhr, auf der die Zeiten abzulesen waren. Sehr enttäuschend und für eine WM nicht würdig“, meinte Dusch, der im Internet seine 15,76 Sekunden nachlesen musste. Dies bedeutete für ihn Platz 25 unter 42 gemeldeten Läufern.

Nach zwei Tagen Pause, an denen er vor allem in die Rolle als WM-Zuschauer im Stadion und als Tourist für Sightseeing in Tampere schlüpfte, folgte der 200-Meter-Sprint. Die Massagen davor hatten dem Vaterstettener gut getan. „Ich erwischte wieder einen guten Start und lief nach 33,22 Sekunden ins Ziel. Diesmal mit Zeitanzeige“ – und einem Freudensprung. Dusch hatte eigentlich 35 oder 36 Sekunden ins Auge gefasst gehabt. Er war „richtig stolz“ und belegte den 26. Rang.

Nach ist vor dem Wettkampf

„Ich bin zufrieden. Es war ein tolles Erlebnis: Kontakt mit anderen Sportlern aus verschiedenen Ländern, jeder war sehr offen und es gab viele Ratschläge.“ Duschs nächstes Fernziel ist die Europameisterschaft im italienischen Pescara im September 2023. Vorher noch vielleicht die DM im September mit der 4x100-m-Staffel der M65 seines TSV Vaterstetten. „Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf“, betonte Helumt Dusch. Nach vielen WM-Gänsehautmomenten hat er Blut geleckt.

