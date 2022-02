Bewegung mit Erfolg beim TSV Ebersberg

Das Ebersberger Angebot für Kinder zwischen einem und elf Jahren wird gerne angenommen. Rund 200 Kinder tummeln sich regelmäßig in vier Turnhallen der Kreisstadt. © Foto: Verein

Im September vergangenen Jahres hat der neu strukturierte KinderSportClub des TSV Ebersberg seinen Regelbetrieb aufgenommen. Etwa 200 Kinder zwischen einem und elf Jahren toben seither regelmäßig in vier Ebersberger Turnhallen durch das sportartenübergreifende Bewegungsangebot.

VON JULIAN BETZL

Ebersberg – Mit dem Zuspruch und der allgemeinen Startphase zeigt sich Leiter und Organisator Max Weigl „sehr, sehr zufrieden“. Tendenziell hätte man kurz nach den Sommerferien sogar noch mehr Kurse aufgrund der hohen Teilnehmerzahl anbieten müssen. Dabei wäre man hinsichtlich der Hallen- sowie Übungsleiter-Kapazitäten jedoch schnell an Grenzen gestoßen.

„Insgesamt ist es sehr erfreulich, dass wir auch in den letzten Monaten so gut wie keine Corona-bedingten Absprünge hatten und bis zu den Weihnachtsferien kein einziger Kurs ausfallen musste“, sagte der Organisator.

Entsprechend positiv blickt Weigl nun sogar den nächsten Feriencamps des KinderSportClubs an Ostern und im Sommer entgegen. Von Montag bis Donnerstag, 11. bis 14. April, ist demnach ein interdisziplinäres Ferienprogramm für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren geplant, das sich strukturell am zurückliegenden Sommercamp des TSV orientiert. „Die einzelnen Tagesschwerpunkte mit Themen wie beispielsweise Ballspiel, Turnen oder Leichtathletik, wurden damals schon sehr gut angenommen“, vermutet Max Weigl in der positiven Resonanz auf das Feriencamp eine gewisse Korrelation mit dem bisherigen Erfolg des regulären Kursprogramms. „Wir haben unter diesen Umständen eigentlich nicht damit gerechnet, dass sich der KinderSportClub mit der Grundidee und dem Konzept so durchsetzt.“ Infolgedessen sei man bereits in der Planungsphase für ein spezifisches Kursangebot im Krippenalter.

