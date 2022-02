Tennis: Rehbergs bitteres Aus beim Heimturnier

Von: Olaf Heid

Langer Ausfallschritt zur Rückhand: Max Rehberg versuchte im ersten Satz alles, doch es reichte nicht. © Foto: BTV/Horst Huber

Zwei eigene Satzbälle hatte Max Rehberg – beide konnte der Landshamer Tennisprofi am Mittwochabend nicht nutzen. Der 18-jährige Jungprofi (ATP 1173) unterlag bei den Daikin Open, einem ITF-Weltranglistenturnier für Herren am DTB-Bundesstützpunkt in Oberhaching, dem Hamburger Marvin Möller (ATP 487) mit 6:7 und 0:6 in den Sätzen.

Landsham/Oberhaching – Rehberg, der als Lokalmatador das Abendspiel vor gut besetzter Tribüne auf dem Hauptplatz der TennisBase bestreiten durfte, war dementsprechend enttäuscht: „Es hat leider nicht gereicht. Der erste Satz war natürlich bitter und dann hat es mein Gegner einfach zu gut gemacht“, bedauerte der Rechtshänder.

Denn der umkämpfte Durchgang eins war von einigen Breaks und unerzwungenen Fehlern beider Spieler geprägt. Max Rehberg führte mit 5:4 und 6:5 bei eigenem Aufschlag – und hatte jeweils einen Satzball. Doch er konnte die Gelegenheiten nicht nutzen. „Das war einfach bitter. Ich habe ein bisschen dumm aufgeschlagen und zweimal keinen ersten Aufschlag getroffen“, analysierte der 18-Jährige. „Die Ballwechsel waren dann nicht schlau gespielt, da habe ich zu wenig Druck gemacht.“

Sein Hamburger Gegenüber schaffte es in den Tiebreak und spielte dort seine Routine aus. „Er hat das Zepter in die Hand genommen“, erkannte Rehberg den Unterschied. Mit 7:1 entschied der fünf Jahre ältere Möller nach knapp einer Stunde den ersten Satz für sich.

Danach ging es ruckzuck. Der Lokalmatador, der aufgrund einer Wildcard des ausrichtenden Bayerischen Tennis-Verbands im 32er-Hauptfeld starten durfte, haderte etwas mit sich und den vergebenen Chancen. „Der erste Satz hängt im Kopf.“ Er habe zwar einen Matchplan gehabt, aber sein Gegenüber sich immer besser darauf eingestellt, so Rehberg, der komplett den Spielfaden verlor. „Ich habe gar kein Land gesehen.“ Nach 86 Minuten war die Begegnung beendet – es wurde ein 0:6.

Auch der Hamburger hatte den Unterschied ausgemacht: „Nachdem ich den ersten Satz gewonnen hatte, konnte ich freier aufspielen. Gleichzeitig hat Max ein wenig nachgelassen und im Laufe des Satzes wahrscheinlich immer weniger an sich geglaubt“, fasste Möller seinen Auftaktsieg unmittelbar nach dem Match zusammen.

Der Landshamer war nach dem verpassten Achtelfinale hingegen auch enttäuscht, dass er „seinen“ vielen Zuschauern kein Erfolgserlebnis bescheren konnte. Familie, Freunde und Wegbegleiter, auch vom TC Pliening, waren am Platz gesessen und hatten ihnen lautstark angefeuert und immer wieder aufgemuntert. Doch es half nichts. „Das war schön, dass so viele da waren. Das macht Spaß bei solch einer guten Stimmung zu spielen“, sagte Rehberg, „und darum ist es umso enttäuschender, wenn man verliert. Ich wollte ihnen schon was bieten, aber das hat im zweiten Satz nur noch der Gegner.“