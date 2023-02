Runter von der Couch: BLSV Kreis appelliert an alle Sportmuffel

Von: Anna Liebelt

Voller Freude: Die 34 Kinder und Jugendlichen des TSV Zorneding wurden in der Turnhalle für ihre sportliche Leistung mit dem Deutschen Sportabzeichen geehrt. © verein

Jubelnd und mit strahlenden Gesichtern hielten die Kinder und Jugendlichen der Leichtathletik-Abteilung des TSV Zorneding jüngst ihr hart erarbeitetes Sportabzeichen in die Höhe.

Zorneding – Geehrt wurden die rund 34 Kinder durch den Sportabzeichenreferenten Helmut Dusch vom Bayerischen Landes-Sportverband im Kreis Ebersberg. Urkunden gab es für jeden: von Bronze bis hin zu Gold.

Über ein halbes Jahr lang bereiteten sich die drei Trainingsgruppen in der Zornedinger Sporthalle auf die finale Sportzeichenabnahme vor. Begleitet wurden die 25 Kinder zwischen sechs und neun Jahren von den Trainern Christian Fuchs, Jens Heidenfelder und Torsten Tyras. Birgit Schüler und Sonja Neher übernahmen das Coaching für die Zehn- bis Zwölfjährigen. Das Training der fünf Jugendlichen oblag Claudia Rett. „Die Sportabzeichenabnahme erfolgte dann im Rahmen des Trainings“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Manfred Händel.

Als renommierteste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsportes ist das Deutsche Sportabzeichen vor allem aufgrund seiner Vielseitigkeit einmalig: Die Sportler müssen sich gleich in mehreren Kategorien messen. Neben Kraft und Ausdauer werden in der Prüfung auch Schnelligkeit und Koordination abgefordert. „Wir wollen aber nicht nur Kinder unseres Vereins, sondern auch Kinder, die Mitglieder werden wollen zum Training und zur Abnahme des Sportabzeichens motivieren“, betont Händel weiter. Denn das Zeichen zu erhalten, sei eine große Ehre und zeuge von überdurchschnittlicher Fitness und sportlicher Leistungsfähigkeit des Trägers.

Auch Erwachsene können beim TSV Zorneding am Training und der Abnahme des Sportabzeichens teilnehmen. Im vergangenen Jahr konnte die Leichtathletik-Sparte so schon 21 Ehrenabzeichen an Erwachsene verleihen. „Unser Ziel ist es, nicht mehr nur Kinder zu bewegen, sich sportlich zu betätigen“, sagt Manfred Händel. „Wir wollen auch Couch-Potatoes bei den Erwachsenen aus den Sesseln holen.“

Für alle, die also zeigen wollen, wie sportlich sie sind oder die ihren inneren Schweinehund überwinden wollen, beginnt die Vorbereitung Anfang Mai. Trainiert wird jeden Donnerstag ab 19 Uhr in der Sporthalle in Zorneding, ehe Mitte Oktober die Prüfung ansteht. Um mitmachen zu können ist eine Mitgliedschaft beim TSV Zorneding allerdings nicht zwingend erforderlich, weiß Händel. Versichert seien die Abzeichen-Anwärter fürs Training auch so. Willkommen seien zudem alle, die das Sportabzeichen für ihren zukünftigen Beruf beim Zoll oder der Berufsfeuerwehr benötigen. Grundlegend könne also jeder mitmachen, der Lust hat. „Es ist nicht notwendig besonders sportlich zu sein, wir machen das zusammen“, wirbt Händel und hofft auf viele Anmeldungen.