Baseball: Boars-Ambitionen ernsthaft in Gefahr

Von: Julian Betzl

Wenn wir gegen Fürth auch nur ein Spiel verlieren, glaube ich, ist das mit den Playoffs gelaufen. Boars-Coach Lucas Traut und sein Team dürfen im Rennen um die Top-Vier nicht mehr stolpern. Weit strecken, um noch unter die besten Vier zu kommen, müssen sich Ruben Manriquez und die Baldham Boars. © SRO EBERSBERG

In der 2. Baseball Bundesliga Süd-Südost Verlieren dürfen sich die Baldham Boars am Samstag zuhause gegen Fürth Pirates keinen Ausrutscher leisten.

Baldham – „Irgendwas muss ja immer schiefgehen oder läuft nicht nach Plan!“ Lucas Traut kann über die jüngste Kuriosität in seiner Debütsaison als Headcoach der Baldham Boars inzwischen schon etwas lachen. Irgendwie habe es einfach ins Bild dieser vertrackten Zweitligarunde gepasst, dass nun sogar wegen eines in Deutschland nicht lizenzierten Baseballschlägers einer japanischen Marke von Baldhams Ivan Zatarain und einer anschließenden Verkettung kurioser Umstände ein sicher geglaubter zweiter Tagessieg gegen Garching einkassiert worden war (wir berichteten).

Zyniker könnten also schon „gespannt darauf sein“, wie die Boars an diesem Samstag, ab 12 Uhr, den vermeintlich harmlosen Fürth Pirates ins Netz gehen könnten. Denn für Traut und Co. darf auf dem nun noch schwieriger gewordenen Weg in Richtung Playoff-Teilnahme gegen einen Tabellen-Zehnten eigentlich wieder mal nichts mehr schiefgehen. „Wenn wir gegen Fürth auch nur ein Spiel verlieren, glaube ich, ist das mit den Playoffs gelaufen“, versucht Traut daher für die beiden anstehenden Heimspiele im Ballpark an der B304 alle verbleibenden personellen Register zu ziehen.

Nach seiner Disqualifikation in Garching muss der gesperrte Ivan Zatarain in Spiel eins noch zuschauen und kann ebenso wenig eingreifen wie First Baseman Daniel „Laser“ Lasetzky. Letzterer wurde in Garching von einer Wespe gestochen und hat sich von seiner schweren allergischen Reaktion noch nicht erholt. Zudem weilt Roman Drozdov im Urlaub. Daher wird Lucas Traut den Boars-Kader mit ein paar Akteuren aus der Landesklassenmannschaft auffüllen.

„Die kriegen dann unsere Schläger. Denn noch einmal passiert uns so etwas nicht“, verspricht der Boars-Coach augenzwinkernd. Im Nachgang der bitteren 0:7-Pille in Garching – Traut: „Dass ein Trainer, dessen Team keine Chance auf die Playoffs hat, überhaupt ganz unüblich den Schläger checken lässt und den Spieler dann komplett rausschmeißen lässt, halte ich eher für unsportlich“ – habe man im Team alle Holzschläger mit der Verbandsliste abgeglichen. Ein weiteres Modell eines japanischen Herstellers wurde aussortiert. JULIAN BETZL