Baseball: Baldham Boars jagen ihren Vorjahres-Groove

Von: Julian Betzl

Den Freisinger Dom im Hintergrund, den Freisinger Curveball im Fokus: Baldhams Ruben Manriquez holt gegen die Freising Grizzlies zum Schlag aus und freut sich am Ende über zwei souveräne Auswärtssiege der Boars im Attachinger Ballpark. © Georg Gerzer

Baldham Boars verlieren zweiten Heimspieltag in der 2. Bundesliga Süd-Südost an Talente der Bayerischen Baseball Academy.

Baldham – Mit der ersten Zwischenbilanz seiner ersten Amtszeit als Headcoach der Baldham Boars ist Lucas Traut nicht zufrieden. „Wir sind als letztjährige Champions dieser Gruppe in die Saison gestartet. Dafür hatte ich mir mehr erhofft. Jetzt müssen wir uns hinsetzen, hart trainieren und uns wieder Spiel für Spiel aufbauen.“ Drei Siege und drei Niederlagen stehen für den Baseball-Zweitligisten nach den Doubleheadern gegen Regensburgs Erstligavertretung, die Freising Grizzlies und die Bayerische Baseball Academy (BBA) zu Buche.

Schon zum Auftakt wären für Traut bereits zwei Siege gegen die Legionäre (8:6, 7:8) drin gewesen, wie man sie anschließend auswärts in Attaching gegen Freising doch recht deutlich mit 10:3 und 11:5 ins Ziel bringen konnte. Vergangenen Samstag blieben die Boars bei ihrem zweiten Heimauftritt nun jedoch gänzlich erfolglos und mussten sich den BBA-Talenten mit 3:5 und 4:7 geschlagen geben.

Als eines von deutschlandweit drei Baseball-Internaten (neben Haar und Paderborn) war die Bayerische Baseball Academy bislang als eine der Reservemannschaften von Bundesligist Regensburg im Herrenspielbetrieb unterwegs gewesen. In dieser Spielzeit tritt die Talentschmiede erstmals nun als eigenständiger Verein an. Gegen ein Team aus Teenagern anzutreten, sei grundsätzlich im Baseball hierzulande aber nichts Außergewöhnliches, erklärt Lucas Traut: „Wir spielen schon seit mehreren Jahren gegen solche Mannschaften und waren ja früher selbst mit lauter 17-Jährigen in der Bayernliga und 2. Bundesliga unterwegs.“ Auf dem Feld werde der Unterschied zwischen Erwachsenen und teils 15-jährigen Kindern auch dadurch geringer, als Letztere physisch und technisch im Internat unter optimalen Voraussetzungen Leistungssport betreiben.

„Die sind alle sehr jung, sehr talentiert und wollen später mal ans College in die USA oder zu besseren Mannschaften in Europa wechseln“, reichte den BBA-Youngsters laut Lucas Traut für den 5:3-Auftaktsieg im Ballpark an der B304 „ein gutes Inning, in dem sie jede Lücke in unserem Defensivverbund gefunden und vier ihrer fünf Runs gescort haben.“

Die Rede war vom dritten Spielabschnitt, in dem die Gäste mit kurzen Bällen übers Infield viermal zum Erfolg kamen. Zwar konnten sich die Baldham Boars im ersten Spiel auf das starke Pitching von Julian Dambacher stützen, nur brachten sie ihre Läufer nicht mit letzter Konsequenz nach Hause durch.

Nachdem keines der beiden Teams in den darauffolgenden vier Innings mehr auf der Punktetafel anschreiben konnte, legten die Platzherren im Rückspiel abermals mit einer 1:0-Führung im ersten Inning vor. Julian Dambacher hatte inzwischen seine Catcher-Ausrüstung angelegt, um für Import-Pitcher Sam Katz zu fangen. Nur wurde der junge US-Amerikaner auch in seinem dritten Auftritt für die Baldhamer den Ansprüchen an einen sicheren Punktelieferanten auf dem Mound nicht gerecht.

„Ich habe ihm viel Vertrauen und Freiheiten gegeben, aber Sam hat bisher noch Probleme, die Zone zu finden und dadurch viele Walks produziert“, gestand Lucas Traut auch ein, sich nach vier Innings und bei 1:4-Rückstand vielleicht etwas zu spät mit Katz abgewechselt zu haben. Drei Punkte konnte man mit Traut auf dem Mound zwar in der Aufholjagd noch nachlegen. „Aber insgesamt hatten wir keine gute Hitting-Leistung und nicht richtig auf die Fastballs geschwungen“, bemängelte der Boars-Coach nach der 4:7-Pleite.

Die nun zweiwöchige Spielpause möchte Traut nutzen, um gemeinsam mit seinem Team „unseren Groove“ aus der Vorsaison wieder zu finden. „Ich habe sehr viel Vertrauen in die Mannschaft“, betont er. „Wenn wir so gut spielen, wie wir es eigentlich können, gibt‘s in der Liga keine Mannschaft, die uns besiegen kann.“

Baldham Boars: Justin Fürböck, Ruben Manriquez, Lucas Traut, Ivan Zatarain, Daniel Lesetzky, Brian Fürböck, Roman Drozdov, Daisuke Komori, Sean Fürböck, Sam Katz, Keith Pastore, Julian Dambacher, Daniel Strehlow.