Bogen: BSG Ebersberg ist heiß auf den dritten DM-Titel

Von: Olaf Heid

Teilen

Auge zu und den Titel anvisieren: Das wollen Christian Höck und die BSG Ebersberg am Samstag beim großen Bundesliga-Finale in Wiesbaden. © verein

Der Tag, auf den die Bogenschützen der BSG Ebersberg hingefiebert haben, ist da: Das Bundesliga-Finale der besten acht deutschen Teams findet an diesem Samstag in der Halle am Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden statt. Beginn der Vorrundenwettkämpfe ist um 14 Uhr.

Ebersberg – Die Mannschaft um BSG-Trainer Andreas Blaschke zählt dabei in Hessen zu den heißen Medaillenkandidaten. Die Ebersberger Formation wird zu fünft versuchen, sich zum dritten Mal den Titel zu schnappen. Blaschke ist zuversichtlich: „Wenn wir das abrufen, was wir in der Vorrunde abgeliefert haben, schätze ich unsere Chancen als sehr hoch ein.“

Er denkt dabei an den guten Ringschnitt, den die BSG als Tabellenzweiter in der Südgruppe aufs Papier brachte. „Wir haben unseren Rekord von 2019 eingestellt.“ Allerdings weiß der BSG-Trainer nur zu gut, „dass es letztlich auf die Tagesform und Nuancen ankommen wird“. Und einiges wird ebenfalls davon abhängen, wie den drei Kaderschützen Michelle Kroppen, Maximilian Weckmüller und Elisa Tartler die Umstellung auf die 18-Meter-Distanz in der Halle gelingt. Am Freitag kam das Trio erst vom Trainingslager der Nationalmannschaft aus der Türkei zurück. „Sie haben dort im Freien auf 70 Meter Entfernung geschossen. Das sind schon große Gegensätze“, weiß Blaschke, der aber optimistisch ist und sich keine großen Sorgen macht. Denn: „Alle brennen für die Meisterschaft.“

Amelie Aichinger und Christian Höck reisen hingegen aus Ebersberg an an und komplettieren das Quintett, das bei dem Event in Wiesbaden sogar von einigen Fans unterstützt werden wird. „Das freut uns tierisch“, sagt der BSG-Coach. Dessen Team trifft in der Vorrundengruppe A auf den SV Querum (3. Nord), die SGi Welzheim (4. Süd) und den Vorrundensieger Nord: Für Blaschke gehört der BSC BB Berlin neben seinem Team, Süd-Champion FSG Tacherting und dem BC Villingen-Schwenningen(3. Süd) ebenso zu den Topfavoriten. Das Halbfinale beginnt um ca. 16.30 Uhr, das Endspiel um den DM-Titel dann um 17.30 Uhr. OLAF HEID

Livestream des Finals unter sportdeutschland.tv