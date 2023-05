Saisonauftakt nach Maß in der Königsklasse für Pframmerner Boogie-Woogie-Paar

Großer Jubel auf dem Treppchen. Das Tanzpaar aus Oberpframmern gewann schließlich den Austrian Boogie Woogie Cup. (F.: GUIDO KONKOL) © GUIDO KONKOL

Die vergangenen drei Jahre waren alles andere als einfach für die Boogie-Woogie-Jugendweltmeister von 2016: Erst das Abitur von Elian Preuhs, dann die Corona-Pandemie und oben drauf noch ein Kreuzbandriss in Theresa Sommerkamps Knie haben das Tanzpaar der Boogie Magic’s des TSV Hohenbrunn-Riemerling immer wieder zurückgeworfen.

Oberpframmern – Der Austrian Boogie Woogie Cup – eine Art internationales Test-Turnier – Mitte April war damit ein willkommener Einstieg in die Turniersaison 2023 für die beiden Oberpframmerner.

Für beide war der Einstieg verknüpft mit der großen Hoffnung, dass diese Saison verletzungs- und rückschlagsfrei verläuft.

Es war ein geschichtsträchtiger Moment, als das Paar aus dem Ebersberger Landkreis die Tanzfläche auf dem Austrian Boogie Woogie Cup betrat. Denn Sommerkamp und Preuhs sind damit in ihre 14. Boogie Woogie Turniersaison gestartet – und das obwohl beide erst 22 Jahre alt sind. In der Mainclass, der Königsklasse im Boogie Woogie, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.

So richtig ernst wurde es für die Oberpframmerner beim Austrian Boogie Woogie Cup dann in der ersten Finalrunde, dem „Slow Final“. Die langsame Endrunde wird auf Boogie Woogie Musik mit rund 28 Takten pro Minute getanzt und das elegant in Abendgarderobe, sprich Anzug und Abendkleid.

Im Paartanz gibt es beim Boogie Woogie keine Choreografien. Das heißt, die Turnierpaare betreten die Fläche, ohne zu wissen, welche Musik sie erwartet. Sobald dann ein Lied erklingt, muss eineinhalb Minuten lang frei interpretiert werden – der Herr führt.

Beim „Slow Final“ der beiden 22-Jährigen erklang das Lied „Everybody Wants To Be A Cat“ von Ross Mitchell – eine Coverversion des Disneyklassikers aus „The Aristocats“. „Ich hab’ Elian direkt grinsen gesehen als das Lied losging. Da hatten wir durchaus Glück!“, erzählt Sommerkamp im Nachgang erfreut. „Entsprechend gut lief die Runde! Kein Fehler trotz neuer Akrobatikfiguren – wir sind echt zufrieden.“ Genauso haben es auch das Publikum und die Jury gesehen: Kräftiger Applaus und Platz eins im Slow Final für die Oberpframmerner Tänzer.

Dementsprechend gelassen konnte das junge Tanzpaar anschließend auch die zweite Finalrunde angehen: das „Fast Final“. Hier geht es noch Mal richtig schnell zur Sache: auf 50 bis 52 Takte pro Minute müssen die Turniertänzer eineinhalb Minuten durchpowern.

„Die schnelle Runde war für uns die größere Herausforderung, da Elian gesundheitlich leicht angeschlagen in das Turnier gegangen ist und wir nicht wussten, wie lange er es auf hohem Niveau durchhält“, erklärt Trainerin Doris Preuhs, die sich mit dem Ergebnis ihrer Schützlinge sehr zufrieden zeigt. Mit einem Schmunzeln fügt sie hinzu: „Doch da haben wir uns wohl mehr Sorgen gemacht als nötig war, denn angemerkt hat man ihm das nicht. Zumindest nicht während der Runde – danach hat er vielleicht noch etwas mehr geschnauft als sonst.“

Denn im „Fast Final“ konnten Sommerkamp und Preuhs ihren Vorsprung auf Platz zwei noch einmal ausbauen und fuhren so souverän den ersten Sieg in ihrer 14. Turniersaison ein.

„Es war ein Test. Nicht mehr, nicht weniger“, sagt Sommerkamp im Anschluss. „Wir sind durchaus zufrieden mit unserer heutigen Leistung, der erste Platz lässt uns mit einer positiven Stimmung nach Hause fahren. Wir wissen aber auch, woran wir noch in den kommenden zwei Wochen trainieren müssen.“

Nun geht es für Theresa Sommerkamp und Elian Preuhs nämlich nach Drammen in Norwegen. Dort steht das erste internationale Ranglistenturnier und somit der erste richtige Härtetest für die sechsfachen Deutschen Meister an. hgr/ez

90 Sekunden Improvisation erfordert der Paartanz im Boogie Woogie. Theresa Sommerkamp und Elian Preuhs belegten im „Slow Final“ bereits Platz eins. FOTO: BWC GMUNDEN © FOTO: BWC GMUNDEN