Gauversammlung Ebersberg: Boom bei den Sportschützen

Von: Wolfgang Herfort

Gekürte Jugendregenten (v.l.): Maria Glaser (Ingolt Ingelsberg), Gaujugendkönigin Alexandra Andlinger (Edelweiß Buch) und Johannes Reischl (Sebastiani Ebersberg) wurden ebenfalls proklamiert. © Wolfgang Herfort

Mitglieder-Marke des Schützengau Ebersberg erreicht mit 4000 einen „historischen Höchststand“.

Landkreis – „Heute wird’s wieder einmal eine One-Man-Show.“ Dass Uli Seibold anstelle seines verhinderten Stellvertreters Thomas Lippert durch die 71. Auflage der Gauversammlung der Sportschützen und -schützinnen führte, störte niemanden im Bruckhofer Festsaal. Zumal es überwiegend gute Nachrichten an die Vereinsvertreter zu übermitteln galt.

Sehr zur Freude der rund 80 Anwesenden, unter ihnen Gauehrenschützenmeister Peter Hoffart, Emmerings Bürgermeisterin Claudia Streu-Schütze sowie Landrat-Stellvertreterin Angelika Obermayr. Wobei Letztere bekannte, außer einem einzelnen im Rahmen des Bärencups abgegebenen Schusses, noch niemals am Stand aktiv gewesen zu sein. Sie schätze aber, was das Sportschießen auszeichne: „Sich ganz auf eine Sache, den nächsten Schuss, konzentrieren zu können, ist unheimlich wichtig.“

Gauschützenmeister Ulrich Seibold betonte in seinem Rückblick, dass man bei aller Freude über die überstandene Zeit der Corona-Einschränkungen „noch nicht zur Normalität zurückgekehrt“ sei. Es gehe allerdings aufwärts. Auch bei den Mitgliederzahlen im Gau Ebersberg. Mit über 4000 habe man einen „historischen Höchststand“ erreicht. Dabei zeige sich, dass sich das Sportschießen nicht nur zunehmenden Interesses erfreue, so Seibold: „Ein Drittel davon sind Damen, ein anderes Drittel Jugendliche.“

Interesse am Sport steigt bei Damen und Jugend an

Besonders der Nachwuchs hat es dem Vorsitzenden der Ebersberger Gauschützen angetan: „Unsere Jugend, die teilweise in der Bundesliga schießt, ist der Wahnsinn.“ Nicht nur deshalb, so Ulrich Seibold, „bin ich unheimlich stolz, euer Gauschützenmeister zu sein“.

Beeindruckend auch die Liste der Aktiven. Mit 93 Mannschaften gingen in der Saison 2022/23 vier Teams mehr an den Start: 268 Schützinnen und Schützen mit dem Luftgewehr, dazu 230 mit der Luftpistole. Entsprechend fiel die Rekordzahl bei der Gaumeisterschaft aus, bei der 524 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt wurden.

Böllerschützen fehlt es an Nachwuchs

Während die Berichte von Anna Fürfanger (1. Gaujugendsportleiterin und Leiterin des Gaudamenteams), Günter Bronold (Auflageschützen) und Kassier Peter Frey keinen Anlass gaben, Trübsal zu blasen, sorgte der Referent der Böllerschützen, Fred Waschke, für nachdenkliche Gesichter im Saal: „Ganz ehrlich, es sieht nicht gut aus“, sagte er und wies damit auf fehlenden Nachwuchs hin. „Dieses Brauchtum sollte doch erhalten bleiben.“

Nachdem die Entlastung des Gau-Vorstandes einstimmig über die Bühne gegangen war, wurde dem Tagesordnungspunkt Ehrungen und Königsproklamation breiter Raum eingeräumt. Bis auf Christine Wenzig (SG Berganger-Rohrsdorf), die aus gesundheitlichen Gründen die Insignien der Vizekönigin nicht in Empfang nehmen konnte, waren alle zur Auszeichnung Vorgeschlagenen im Saal anwesend.

Mit dem Hinweis auf kommende Veranstaltungen wurde die 71. Gauversammlung des Sportschützengaus Ebersberg in Bruckof beendet. Nicht ohne, dass der Ebersberger Gauschützenmeister Ulrich Seibold die Frage stellte: „Gibt’s sonst noch was, was Ihr wissen wollt?“ Postwendende Antwort aus der Runde: „Ja, wie haben die Bayern gspuit?“ Mit dem Hinweis auf den 2:1-Sieg des Deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Werder Bremen fand auch dieser Teil der Veranstaltung ein zufriedenstellendes Ende.

Die Herren mit den Krügen: Als neue Schützenmeister wurden (v.l.) Thomas Kiefer (SG Ottersberg), Peter Lill (FSG Ebersberg), Johann Pilzweger (FSG Markt Schwaben), Werner Gatzemeier (Ingolt Ingelsberg) und Rudi Buchmayer (Edelweiß Kirchseeon) von Gauschützenmeister Seibold geehrt. © Wolfgang Herfort