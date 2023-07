Marc Bosecker stürmt für EHC Klostersee in der Bayernliga weiter

Teilen

Marc Bosecker (20) hat beim EHC verlängert. © verein

Der EHC Klostersee hat eine der letzten Personalien aus dem letztjährigen Kader abgearbeitet. „Eine aus unserer Sicht ganz wichtige, und ich bin happy, dass die Entscheidung so gefallen ist“, kommentierte Dominik Quinlan die Zusage der elften Offensivkraft. Der sportliche Leiter des Eishockey-Bayernligisten aus Grafing konnte nun die Vertragsverlängerung von Jung-Stürmer Marc Bosecker verkünden.

Grafing - Nicht zufällig zogen sich die Gespräche in diesem Sommer vor allem nach dem Oberliga-Rückzug hin, war der 20 Jahre junge Angreifer doch durch beachtliche Leistungen in seiner Premieren-Saison im Erwachsenenbereich bei den Rot-Weißen bei mehrerer Drittligisten und dem Vernehmen nach auch DEL2-Klubs in den Fokus geraten. Der Linksschütze wird zumindest für die bevorstehende Bayernliga-Saison 2023/24 beim EHC bleiben und seine in der Region begonnene Berufsausbildung beenden.

Eine reife Entscheidung, die zeige, dass er nicht nur mit dem Eishockeyschläger gut umgehen könne, sondern auch was im Kopf habe, kommentierte Trainer Gert Acker. „Marc hat im letzten Jahr sein Potenzial mit stabilen Leistungen angedeutet, das gilt es jetzt weiter zu entfalten.“ Der weitere Headcoach Florian Engel („Bosi ist einer der ganz wenigen im Kader, mit dem ich weder zusammengespielt, noch ihn trainiert habe“) schwärmt von dessen Energie und Wille, „egal ob beim Laufen, Kämpfen oder Schießen“.

Zu den Grafingern gestoßen war der Außenstürmer eher zufällig und durch den persönlichen Kontakt zum gleichaltrigen Marinus Schunda, mit dem er einst im Nachwuchs der Starbulls Rosenheim auflief. Eigentlich hatte Bosecker bei den Eisbären Regensburg bereits einen Oberliga-Vertrag unterzeichnet gehabt, der nach deren Meisterstück und Aufstieg in die DEL2 aber nicht wirksam war.

„Marc war damals schon so weitsichtig, lieber zu einem Verein mit Aussicht auf viel Eiszeit zu gehen, die er bei uns dann auch bekommen hat, als sich bei einem Profiklub hinter neun Platzhirschen einzureihen und die meiste Zeit auf der Ersatzbank zu verbringen“, betonte Quinlan, der den gut durchtrainierten Angreifer für einen der auffälligsten Offensivspieler seines Jahrgangs hält. Im vergangenen Jahr gehörte Bosecker zum halben Dutzend Spielern beim EHC, die fast die gesamte Pflichtspiel-Hatz absolvierten. Nach 46 Einsätzen standen zwölf Skorerpunkte in seiner Bilanz. Mit acht Toren gehörte er zu den treffsichersten EHC-Angreifern. ele