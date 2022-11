Belegungsplan limitiert „Bogen-Boom“: BS Vaterstetten befürchtet Platzmangel

Von: Julian Betzl

Teilen

Altmeister Ingo Nibbe schwört auf den olympischen Recurvebogen. © Stefan Rossmann

Die BS Vaterstetten hat einen enormen Zuwachs zu verzeichnen und hofft deshalb nun auf mehr Hallenzeit.

Parsdorf/Vaterstetten – Angenommen, der Weihnachtsmann käme heuer einen Monat früher: Was würden Sie sich spontan für Ihren Verein wünschen? Auf diese Reporterfrage hin, hält die sechsköpfige Diskussionsrunde im Eingangsbereich der Parsdorfer Schulturnhalle kurz inne, tauscht erst Blicke, dann ein einstimmiges Nicken aus. „Ganz klar, Trainingszeiten in einer größeren Halle, wie beispielsweise der Gymnasiumhalle in Vaterstetten. Oder zumindest eine zweite Trainingszeit in dieser Halle hier“, antwortet Ingo Nibbe stellvertretend für die Bogenschützen Vaterstetten.

Der 67-jährige Recurve-Spezialist ist zweimaliger Deutscher Meister in der einzig olympischen Bogenklasse, die Nibbe an diesem Abend qua Stellenwert mal militant, mal im Scherz, als alternativlos für „echte“ Bogenschützen ausweist. Postwendend kassiert „der High-Tech-Schütze“ dafür Seitenhiebe von den beiden Puristen in der Runde. Tim Hubrich und Jan Sinicak waren die BSV-Senkrechtstarter in der abgelaufenen Freiluftsaison. Hubrich gewann am Kiebitzsee mit dem Feldbogen den Deutschen Meistertitel bei den Herren; Sinicak legte zwei Monate später in Villingen-Schwenningen mit dem Blankbogen den DM-Triumph in der 3D-Masterklasse nach.

Absolutes Novum, gleich zwei Anfänger zu qualifizieren

„Ein absolutes Novum für mich, gleich zwei Anfänger im ersten Jahr überhaupt für eine DM zu qualifizieren“, erklärt Peter Vaith stolz. Der 1. Sportleiter der Vaterstettener – zuletzt DM-Vizemeister 2019 mit dem Blankbogen in der 3D-Masterklasse – ist begeistert von der Entwicklung der BSV-Neuzugänge. Für die beiden frischgebackenen Titelträger waren wiederum Vaith und Nibbe mit ihrer Fachkompetenz und jahrzehntelangen Erfahrung in Bezug auf Wettkampfschießen und Materialentwicklung ausschlaggebend dafür, sich dem Verein anzuschließen.

Im Leistungstraining der BSV-Jugend wird im Hergoldinger Bogensportcenter schon mal eng gestellt – und umso genauer gezielt. © Stefan Rossmann

Aus physio- und psychotherapeutischen Beweggründen habe er das Bogenschießen vor Jahren als effektive Trainingsmethode wiederentdeckt, erzählt Tim Hubrich. „Dieses Jahr bin ich dann diesem Verein beigetreten und habe mit dem Blankbogen angefangen, um richtiges Bogenschießen zu lernen.“ Kunstpause, um diese Bogen-Spitze beim abwinkenden Ingo Nibbe wirken zu lassen. „Im Ernst, Peter ist für mich einer der Nonplusultra-Schützen in Deutschland und die Tipps und Ratschläge von ihm und Ingo einfach Gold wert.“

Jugendgruppen vor drei Jahren nicht so groß

Dass sich die BSV längst nicht nur im Seniorenbereich zuletzt zu einem Kompetenzzentrum in dieser Randsportart gemausert hat, zeigt sich an der stark frequentierten Eingangstür zur Parsdorfer Halle, je näher der Trainingsstart für die Nachwuchsschützen rückt.

Noch vor drei Jahren seien die Jugendgruppen nicht so groß gewesen, berichtet Jugendleiterin Johanna Burgmaier. „Inzwischen haben wir verstärkt auf Wettkämpfe gesetzt und aktuell 17 bis 20 aktive Turnierschützen im Nachwuchsbereich, die wir entsprechend betreuen müssen.“ Seit September müsse sie, aufgrund der im Hinblick auf die fünf Übungsleiter sowie die unzureichenden Winter-Trainingsmöglichkeiten erreichte Kapazitätsgrenzen, acht interessierte Kinder auf einer Warteliste vertrösten. „Draußen ist das kein Problem, aber in dieser kleinen Halle können wir nicht mehr Scheiben aufstellen.“

Langfristiges Ziel: Mehr Trainingszeiten für die Kinder

Ohnehin müsse man die Jugendgruppen an zwei Trainingsorten aufsplitten. Während der eine Teil an diesem Mittwochabend in der Parsdorfer Halle Aufstellung nimmt, schießt der andere parallel dazu im Bogensportcenter BCI in Hergolding, das Nachwuchstrainer Thomas Nibbe von seinem Vater Ingo übernommen hat. „Jedes Jahr erleben wir es in drei, vier Fällen, dass Jugendliche aus Baldham abspringen, weil sie nicht nach Parsdorf fahren wollen oder können“, so Burgmaier, „aber dieses Jahr ist die Hallenproblematik zum ersten Mal wirklich akut“.

Um dieser Aufteilung künftig ausweichen und die Warteliste abarbeiten zu können, setzen die BSV-Verantwortlichen viel Hoffnung in einen runden Tisch, an dem am Mittwoch, 30. November, alle Sportvereine der Gemeinde Vaterstetten mit den zuständigen Gemeindevertretern teilnehmen sollen. „Unser langfristiges Ziel bei diesen Gesprächen ist es, mehr Trainingszeiten für die Kinder rauszuholen, wenn möglich sogar in Vaterstettener Hallen“, sagt Ingo Nibbe.

Diesen Winter ändert sich der Belegungsplan nicht mehr

Für diesen Winter werde sich im Belegungsplan der insgesamt sechs Halleneinheiten in der Gemeinde jedoch definitiv nichts mehr ändern, erläutert Georg Kast, Referent von Bürgermeister Leonhard Spitzauer, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Dass dieser eindeutig als intern deklarierte Termin nun ausgerechnet über einen Verein in die Öffentlichkeit gelange, der mit dafür verantwortlich gewesen sei, den ursprünglichen Gesprächstermin neu ansetzen zu müssen, findet Kast „irritierend“ und „ungewöhnlich“. Es gehe bei diesem ausdrücklich „ergebnisoffenen Konsolidieren“ mit den Sportvereinen aber durchaus darum, „Kontingente für große Sportabteilungen bedarfsgerechter zu verteilen und die Logistik zu optimieren“.

Der Deutsche Feldbogen-Meister Tim Hubrich übt im Training mit einem Recurve-Blankbogen ohne Visiere und Stabilisatoren. © Stefan Rossmann

In fünf Jahren hat sich die Mitgliederzahl versiebenfacht

Für die zuständigen Sachbearbeiter im Schulamt sei die Verteilung der Hallennutzungszeiten „durch den ständigen Wechsel von modernen Sportarten“ längst zur „Herkulesaufgabe“ geworden. „Es ist nicht einfach, die Bedarfsanfragen der Vereine zu bündeln. daraus ist der aktuelle Flickerlteppich gewachsen“, so Kast.

Dass sie mit ihrem Ersuchen nach mehr Hallenzeiten- und -kapazitäten nicht alleine vorsprechen werden, ist den Vaterstettener Bogenschützen freilich bewusst. Und so richtig kann sich bei den BSV-Verantwortlichen auch niemand erklären, weshalb sich ausgerechnet über die Pandemie-Zeit die Mitgliederzahlen diametral zu vielen anderen Vereinen und Breitensportabteilungen so positiv entwickelt haben. Binnen fünf Jahren hätten sich die Mitgliederzahlen im Nachwuchsbereich schlagartig von fünf auf 35 versiebenfacht, was Ingo Nibbe mitunter auch auf die „Vorbildfunktion“ von nationalen Meisterschützen wie Hubrich und Sinicak zurückführt.

Monatliches Schnupperschießen

Nachfrage in der betroffenen Schützengruppe. Der 16-jährige Jugendsprecher Oliver Guldner würde durchaus von einem kleinen „Bogen-Boom“ sprechen: „Es ist einfach ein Sport, den jeder machen kann. Als ich 2020 dazugekommen bin, waren wir fünf bis zehn Leute im Training. Jetzt sind meistens 30 da, darunter extrem viele Kinder und Schüler unter 15 Jahren.“ Auf Neueinsteiger würden zudem die außersportlichen, gemeinsamen Unternehmungen in der Gemeinschaft auf großen Anklang stoßen.

„Wir veranstalten neben Schnupperschießen auch monatliche Spieleabende und Platzübernachtungen vor Turnieren“, so Jugendleiterin Johanna Burgmaier. Die zahlreichen Medaillenerfolge bei den jüngsten Bezirksmeisterschaften kämen noch on top. Weit oberhalb der Bezirksebene möchten Tim Hubrich und Jan Sinicak unter freiem Himmel in ihrer zweiten Wettkampfsaison angreifen. Negativen Erwartungsdruck nach ihrem meisterhaften BSV-Einstand verspüren sie dabei nicht, sondern wollen sich Seite an Seite, auch Klassen übergreifend, weiterentwickeln. „Dummerweise hat Tim eine sehr steile Lernkurve“, sagt Sinicak lachend.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.