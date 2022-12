Bogensport: Ebersberger Erfolgsfarbe ist violett

Erfolgreich bei den Bezirksmeisterschaften in Raubling waren die Ebersberger Bogenschützen mit (von links) Luca Eschenbecher, Sophie Anetzberger, Jugendtrainer Norbert Eschenbecher, Albert Miethaner, Johann Ganser sowie (kniend) Fabian Haag. Foto: verein © verein

So zahlreich und erfolgreich wie lange nicht trumpften die Bogenschützen der BSG Ebersberg bei den Bezirksmeisterschaften in Raubling auf.

Ebersberg – Insgesamt konnten sich 14 BSGler für die oberbayerischen Titelkämpfe qualifizieren, die an zwei Tagen ausgeschossen wurden. Vier BSG-Schützen konnten sich in ihrer jeweiligen Wettkampfklasse sogar in die Medaillenränge schießen.

In der Schüler C Recurveklasse belegte Lars Neumeyer mit 450 Ringen den zweiten Platz. Hannah Grasser (358 Ringe) und Marie Grasser (349) reihten sich in der Klasse der B-Schüler auf den Rängen sechs und acht ein. Bei den Schülern A erreichte Fina Gottbrath ebenfalls Rang sechs (473), gefolgt von ihren Vereinskolleginnen Victoria Buzcek (453/9.) und Frida Ressel (291/15.).

Mit dem Blankbogen vertrat Sabine Ittlinger den Kreisstadtklub. Sie durfte sich am Ende ihres Wettkampfes mit 407 Ringen über Bronzerang drei freuen.

Im Feld der jugendlichen Recurve-Schützen waren die Kreisstädter durch Luca Eschenbecher, der mit 466 Zählern Sechster wurde, sowie Fabian Haag (432/7.) vertreten. Sophie Anetzberger sicherte sich mit 464 Ringen Platz drei in der Compound Jugendklasse.

In der Compound Herrenklasse wurde Albert Miethaner in der Raublinger Sporthalle Achter (538), während sich BSGler Johann Ganser bei den Senioren über Platz zwei freute (545). Zum Abschluss der Bezirksmeisterschaften nahmen auch die Reucurve-Herren Maß. Gerasimos Politis (538) und Michael Kendlinger (537) zielten gut und schossen sich dabei auf die Plätze acht und neun.

Nächster großer Wettkampf (abseits des Ligengeschehens) für die BSG Ebersberg sind die Bayerischen Meisterschaften, die am Wochenende, 11./12. Februar 2023, auf der Olympiaschießanlage in Hochbrück ausgetragen werden. bj/ola