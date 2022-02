Bogensport: BSG Ebersberg jagt das DM-Triple

Von: Olaf Heid

Teilen

Zielen im Bundesliga-Finale auf den dritten DM-Titel: Maximilian Weckmüller und die BSG Ebersberg. © Foto: Verein

Es ist kein Ding der Unmöglichkeit, aber alles andere als leicht. Die Bogenschützen der BSG Ebersberg treten an diesem Samstag (15 Uhr) beim Bundesliga-Finale als Titelverteidiger an und wollen dabei Historisches schaffen – das Triple.

VON OLAF HEID

Ebersberg – Der Deutsche Meister von 2019 und 2020 (im Vorjahr fiel das Finale der Pandemie zum Opfer) würde nur zu gern zum dritten Mal die Siegertrophäe, den Meisterspiegel, in die Höhe wuchten. „Das Triple ist definitiv drin“, gibt sich BSG-Trainer Andreas Blaschke selbstbewusst. Er kann der Bestbesetzung vertrauen. „Alle sind fit.“ Der Großteil des Teams um Maximilian Weckmüller, Michelle Kroppen und Elisa Tartler weilte unter der Woche noch auf einem Kaderlehrgang. „Ich hoffe, sie können frisch-fromm-fröhlich-frei jetzt Bestform abliefern“, sagt Blaschke voller Vorfreude auf den Event.

Der Ebersberger Trainer betont mit dem Blick auf die Konkurrenz: „Eine Medaille muss drin sein. Alles andere wäre eine Enttäuschung.“ Andreas Blaschke weiß aber nur zu genau, dass es viel Konzentration und einen Sahnetag des ganzen BSG-Teams benötigt, um das große Ziel zu erreichen: „Es kann alles möglich sein, aber du musst zu 100 Prozent da sein.“

In der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit kämpfen acht Teams um den nationalen Titel. „Wiesbaden ist wie ein Hexenkessel und hat eine unfassbare Atmosphäre“, freute sich auch Ebersbergs Kaderschützin Kroppen auf den Entscheidungstag.

In Gruppe A werden Titelverteidiger BSG (Süd-2.), Rekordmeister BSC BB Berlin (Nord-1.), Final-Debütant BTS Bayreuth (Süd-4.) und der SV Dauelsen (Nord-3.) gegeneinander antreten. Gruppe B ist mit der ungeschlagenen FSG Tacherting (Süd-1.), dem SV Querum (Nord-2.), der SGi Welzheim (Süd-3.) und Sherwood BSC Herne (Nord-4.) besetzt. Es wird in der Gruppe nach dem Modus „Jeder-gegen-jeden“ geschossen, die jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten ziehen in das Halbfinale ein und schießen um die Medaillen.

Man solle keinesfalls die Gegner außer Acht lassen, warnt der BSG-Coach. „Mein Favorit ist Tacherting, weil es mit Felix Wieser den weltweit überragenden Schützen in der Halle im Kader hat.“ Der so Gepriesene gewann einige internationale Turniere, zuletzt in Las Vegas. Auch Wiesers Bruder Moritz und Kathi Bauer würden die Stärke des bayerischen Kontrahenten unterstreichen, erläutert Blaschke das wohl größte Hindernis vorm Triple. „Einen Ausrutscher können wir uns darum nicht leisten.“

Livestream für Fans

bei sportdeutschland.tv