Zurück in der 2. Bundesliga Süd: TSV Grafing erhält einen der drei freien Plätze

Von: Olaf Heid

Das erklärte Ziel erreicht: Teammanager Johannes Oswald und der TSV. © Stefan Rossmann

Der TSV Grafing erhält einen der drei freien Plätze und ist damit zurück in der 2. Bundesliga Süd. Die Planungen werden nun intensiviert.

Grafing – „Wir haben es geschafft.“ Der Teammanager der Grafinger Volleyballer atmete gestern zufrieden und erleichtert auf. „Wir spielen nächstes Jahr wieder zweite Liga“, teilte Johannes Oswald mit.

Nachdem die Frist zur Einreichung des Lizenzantrags und der notwendigen Unterlagen abgelaufen war, hat sich der Vorhang der Kandidaten gelichtet. Und nach schneller Sichtung durch die Geschäftsführung der Volleyball-Bundesliga (VBL) war klar: Der TSV Grafing wird einen Platz in der 2. Bundesliga Süd erhalten. „Wir sind sportlich an erster Stelle und damit unabhängig der Wildcard-Entscheidungen wieder drin“, freute sich Oswald, der die Lage der Mannschaft und dem Trainerstab um Chefcoach Heiko Roth bereits mitgeteilt hat.

Drei Startplätze werden frei

Nachdem es das erklärte VBL-Ziel war, dass zur Saison 2023/24 mindestens zwei Teams aus den 2. Ligen ins Oberhaus aufsteigen, hat die VBL bekannt gegeben, dass mit den Baden Volleys SSC Karlsruhe, der FT 1844 Freiburg, dem ASV Dachau, und VC Bitterfeld-Wolfen sogar gleich vier Mannschaften den Schritt in die höchste nationale Spielklasse wagen.

Das wiederum bedeutet, dass in der 2. Bundesliga Süd nun drei weitere Startplätze frei werden. Fünf Bewerber gibt es dafür, darunter per Wildcard die Barock Volleys MTV Ludwigsburg aus der 3. Liga Süd als Nachrücker und der TSV Mühldorf als Zweitliga-Absteiger. Dieses Duo hätte das Erstzugriffsrecht. „Ob dies genehmigt wird, entscheidet sich bis nächste Woche“, erklärte Oswald gegenüber der Ebersberger Zeitung. „Aber egal wie viele Bewerber es sind, wir stehen sportlich an erster Stelle.“

Teammanager: „Wir können ganz gelassen sein.“

Als zweites geht es um das Ranking nach der abgelaufenen Saison. Denn hinter dem Team aus der Bärenstadt, das in der Aufstiegsrunde der 3. Liga Ost hinter Meister VC Eltmann Zweiter wurde, laufen der Tabellendritte Leipzig sowie Zweitliga-Absteiger TV/DJK Hammelburg ein. Letzterer lag im Klassement als Elfter einen Platz vor Mühldorf.

„Ob und wer die Wildcard kriegt, ist eine Entscheidung der VBL – und uns im Prinzip egal. Wir stehen auf alle Fälle an der dritten Stelle der zu vergebenden drei Plätze“, rechnete Grafings Teammanager vor. „Wir können ganz gelassen sein.“ Zwar sei dies alles vorbehaltlich der Wirtschaftlichkeitsprüfung der VBL. Doch den endgültigen Bescheid über die Rückkehr in die Zweitklassigkeit erwartet TSV-Manager Oswald in gut zwei Wochen. „Die finale Prüfung aller Unterlagen findet am 15. Mai statt.“ Mit einer Ablehnung rechnet er nicht. Man habe seine Hausaufgaben erledigt.

Finale Gespräche und fixe Verträge

Nun werden sein Organisationsteam und er in die weitere, intensive Saisonplanung einsteigen. „Wir können jetzt die finalen Gespräche mit unseren Sponsoren führen und die Verträge fix machen“, erläutert Oswald. Auch die Verhandlungen mit den Spielern laufen ab sofort (weiter) auf Hochtouren. Neuzugänge hat der TSV im Blick, man beobachte auch die Lage in Mühldorf aufmerksam.

Es sei immer leichter zu verhandeln, wenn man wisse, in welcher Etage man angesiedelt werde, so Oswald. Der TSV Grafing ist nun wieder im zweiten Stock beheimatet: Nach einem Ein-Jahres-Ausflug in die 3. Liga geht es zurück in die 2. Bundesliga Süd. Mitte September startet die Saison.

Die Einteilung:

(Stand heute) Blue Volleys Gotha, GSVE Delitzsch, SV Schwaig, TSV Mimmenhausen, TuS Kriftel, TV Rottenburg, VC Dresden, TV Bühl (Meister 3. Liga Süd), VC Eltmann (Meister 3. Liga Ost), VYS Friedrichshafen (Sonderspielrecht); Antragsteller: MTV Ludwigsburg (zusätzlicher Aufsteiger 3. Liga Süd, Wildcard), TSV Grafing (zusätzlicher Aufsteiger 3. Liga Ost), TSV Mühldorf (Regelabsteiger, Wildcard); L.E. Volleys (zusätzlicher Aufsteiger DL Ost), TV/DJK Hammelburg (Regelabsteiger).

