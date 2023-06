Ebersberger Stadtlauf: Buntes Spektakel mit Dauergästen

Von: Olaf Heid

Auch der Nachwuchs des EHC Klostersee lief einheitlich in roten Shirts beim Ebersberger Stadtlauf unter den vielen Sportlern mit. Foto: Stefan Rossmann © Stefan Rossmann

Eine rundum zufriedene Bilanz konnten die Veranstalter der elften Auflage des Ebersberger Stadtlaufs ziehen. „Das hat wieder richtig Spaß gemacht“, freute sich Peter Hölzer vom Organisationsteam, zu dem Bernhard Frey (AOK) sowie Dominic Mayer und Max Weigl (beide TSV) gehörten.

VON OLAF HEID

Ebersberg – Ausrichter war die Stadt Ebersberg in Kooperation mit der AOK sowie dem Turn- und Sportverein. Insgesamt waren über 340 Ausdauerfreunde über 6 und 10 Kilometer am Sonntag am Start, darunter mit Helmut Beindner ein Dauergast, der mit 89 Jahren der Senior im Feld war. „Klasse, er läuft jedes Jahr mit“, sagte Hölzer anerkennend über den Walker. „Und er hat ein Abo auf den Titel als ältester Teilnehmer, der aber nicht prämiert wird.“

Belohnungen erhielten aber letztlich alle der über 400 Aktiven, die bei dem familiären Event mit Start und Ziel am Marienplatz samt Rahmenprogramm dabei waren. Sei es durch das gute, sonnige Wetter, aber auch den laut Hölzer reibungslosen Ablauf. Zwei Verpflegungsstellen, gesponsert von der Braurerei Schweiger, gab es unterwegs zur Stärkung, und wer sich während des Laufs abkühlen wollte, bekam beim Sägewerk Schuder oder bei der Gärtnerei Weber eine nasskalte Dusche zum Durchlaufen. Diese zusätzlichen Wasserstellen wurden auch reichlich genutzt. Und im Ziel warteten viel Obst und eine umringte Wasserbar auf die Läufer und Läuferinnen.

Auffallend waren auch die vielen gleichfarbigen Shirts einiger großer Gruppen. Die Meistbeteiligung räumte diesmal der Einrichtungsverbund Steinhöring mit gut 60 Startern ab – 53 mit weißen T-Shirts wurden im Ziel registriert, darunter auch zwei Rollstuhlfahrer mit Begleitern. „Sie haben alles gemeistert, selbst die steile Jesuitengasse hoch. Einfach klasse“, lobte Organisator Hölzer, der selber die 6-km-Distanz abspulte.

Platz zwei in der Teamwertung belegte der Nachwuchs des EHC Klostersee. Die U20 und U17 der Eishackler aus Grafing absolvierten in roten Shirts die angebotenen Strecken. Aber auch die Raiffeisen-Volksbank Ebersberg hatte ein 30-köpfiges Laufteam in blauem Outfit an den Marktplatz geschickt.

Hier hatte „Ebi“, das Maskottchen des TSV Ebersberg, die gut 90 Kinder vor, während und nach ihrem 600-Meter-Lauf bestens unterhalten. Die Erwachsenen konnten sich im Anschluss vor ihrem Lauf gemeinsam bei Musik stimmungsvoll aufwärmen, bis der Startschuss fiel.

Den Sieg im Hauptrennen über 10 Kilometer schnappte sich diesmal mit Toni Schamberger, einem Ultraläufer, ein neues Gesicht (36:42 Minuten). Abosieger Johannes Frohnwieser (SG Indersdorf) lag lange Zeit gleichauf, musste am Ende aber abreißen lassen und landete auf Rang zwei (37:07). Bester heimischer Vertreter war ein Basketballer: Maxi Achatz, Abteilungsleiter der Korbjäger des TSV Grafing, kam mit blauem Bank-Shirt mit 44:13 Minuten ins Ziel.

Bei den Frauen gewann Nicole Vilzheim (LG Mettenheim/44:16) über 10 km, die Kurzdistanz ging an die Zornedingerin Sophie Gibtner (Dreamteam/28:34) vor Naja Violini (LG 90 Ebersberg-Grafing)/30:23). Bei den Männern gewann über 6 km Salu Benjamin Tadi (TSV Wasserburg/23:24) vor zwei jungen Landkreisvertretern, dem Vaterstettener Lionel Steinhage (23:47) und dem Ebersberger Xaver Mühlfenzl (24:22), Jahrgang 2007 bzw. 2009.

Alle Infos: www.ebersberger-stadtlauf.de