Bye-bye, Bayernliga! Anzings Handballer mit Sieg und Verabschiedungen

Von: Patrik Stäbler

Dankeschön für all die schönen Jahre: SVA-Chefcoach Hubert Müller (hier Arm in Arm mit dem Maskottchen) wurde von Handball-Chef Franz Brummer (l.) verabschiedet. © ruf/SVA

Anzinger Handball-Löwen verabschieden sich mit 25:23-Heimsieg gegen TSV Haunstetten in die Landesliga und würdigen scheidendes Trainerteam und Spielerduo.

Anzing – Zum Abschluss dieser Saison haben die Anzinger Handballer in eigener Halle ihren 17. Sieg eingefahren, so viele wie noch nie seit dem Aufstieg in die Bayernliga. Doch trotz dieses Vereinsrekords ist der Auftritt beim 25:23 gegen den TSV Haunstetten der vorerst letzte für die Löwen in der vierthöchsten Spielklasse gewesen. Denn als Tabellendritter der Playdowns steigt das Team in die Landesliga ab.

„Wir haben sportlich gesehen die beste Saison in der Vereinsgeschichte gespielt“, hat Trainer Hubert Müller bereits vor dem abschließenden Duell gegen Haunstetten betont. „Aber wir sind die Leidtragenden von diesem Modus.“ Der Coach, der die Löwen zusammen mit Kay Hoffmann trainiert, meint damit die Regularien in der diesmal zweigeteilten Saison, in deren Vorrunde sein Team zunächst um nur einen Punkt die Playoffs verpasste, ehe es in der Abstiegsrunde ebenfalls haarscharf am Klassenerhalt vorbeischrammte – diesmal um zwei Zähler.

Was bei aller Rechnerei und Klagen über den Modus aber nicht vergessen werden darf, sind die beiden Durchhänger, die sich die Löwen in dieser Spielzeit geleistet haben: zum einen zu Beginn, als man mit vier Pleiten in Serie startete; zum anderen im Saisonfinale, als der SVA die entscheidenden Partien in Lohr und Bad Neustadt beide verlor.

Seit diesen zwei Niederlagen ist der Abstieg der Anzinger besiegelt, sodass das letzte Match gegen Haunstetten aus sportlicher Sicht irrelevant war. Dennoch zeigten die Gastgeber eine ordentliche Leistung – zumal ihnen in Jonathan und Marinus Limbrunner sowie Stammkeeper Lucas Scharder zentrale Spieler fehlten. Dies machte sich vor allem in der Anfangsphase bemerkbar, in der die Gäste auf 3:7 davonzogen. In der Folge kam Anzing besser in die Partie, sodass es mit einem 11:12 in die Pause ging. Im zweiten Durchgang setzten sich die Hausherren zunächst auf 21:18 ab, ehe Haunstetten noch mal heranschnupperte. Doch am Ende ging der Sieg an den Favoriten, der mit 25:23 die Oberhand behielt.

Das Wichtigste an diesem Tag folgte freilich erst nach der Schlusssirene. Da wurden sowohl Julian Ruckdäschel und William Bobach verabschiedet als auch das langjägrige Trainerduo Müller und Hoffmann. Während Ersterer dem SVA als Sportlicher Leiter erhalten bleibt, legt Zweiterer eine Pause ein. Ein Nachfolger für die beiden ist dem Vernehmen nach bereits gefunden; einen Namen wollen die Verantwortlichen in Anzing aber noch nicht nennen. Sie müssen in dieser Saisonpause gleich zwei neue Coaches finden. Denn auch Magnus Riesenberger, der mit der Reserve in die Bezirksoberliga aufgestiegen ist, gibt sein Amt aus privaten Gründen ab.

SV Anzing: Bauer, Heide - Erber (4), Lettl (4), Hoxha (4/2), J. Hofmann (3), Ehrenstorfer (2), Kiefel (2), Felber (2), P. Hofmann (1), Schnabel (1), Bobach (1), Krasniqi (1/1), Ruckdäschel.

Endstand – Play Down Play Down Männer

TSV Lohr - SV Anzing 27:24

HSC Bad Neustadt - SV Anzing 27:26

TV Erlangen-Bruck - TSV Roßtal 31:25

TSV Friedberg - TSV Lohr 25:28

TSV Haunstetten - TSV Ismaning 35:28

Tabelle

9. TSV Lohr 13 368: 324 22: 4

10. Erlangen-Bruck 13 421: 352 21: 5

11. SV Anzing 13 399: 360 18: 8

12. Bad Neustadt 13 370: 375 14: 12

13. TSV Friedberg 13 381: 405 10: 16

14. Haunstetten 13 352: 372 8: 18

15. TSV Ismaning 13 360: 408 6: 20

16. TSV Roßtal 13 345: 400 5: 21