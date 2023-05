TC Pliening: Chancenlos gegen Davis-Cup-Kapitän Kohlmann und Co.

Teilen

Davis-Cup-Kapitän in Pliening: Michael Kohlmann. © Christian Riedel / fotografie-ri

Plieninger Herren 40 erhalten 1:8-Lehrstunde vom MTTC Iphitos München in der Tennis-Regionalliga.

Pliening – Dass die zweite Saison in der höchsten deutschen Spielklasse der Herren 40 kein Zuckerschlecken werden würde, war allen Tennisspielern des TC Pliening durchaus bewusst. Dass man aber nach zwei Spieltagen noch sieglos und mit 2:16 Matchpunkten am Ende der Regionalliga Südost liegen würde, hatte wohl niemand vorausgesehen. Auch nicht, dass der MTTC Iphitos München am vergangenen Samstag mit einer beeindrucken Formation antreten und mit 8:1 Zählern den Sieg einspielen würde.

„Dass sie so stark aufgestellt kommen würden, hatten wir nicht vermutet“, bekannte TCP-Kapitän Michael Hauser. An den Toppositionen agierten der Slowake Karol Beck (Ex-ATP 36) und der Spanier Juan Antonio Marin (Ex-ATP 55), die gegen Christian Fuchs (6:2, 6:4) und Jan Kopacka (6:2, 6:2) beeindruckten. „Sie waren uns in allen Belangen überlegen“, musste Hauser auch seine Niederlage und die von Markus Gottwald und Christian Singer (unterlag erst 8:10 im Match-Tiebreak) notieren.

Tino Varra bekam es an Position sechs mit dem wohl derzeit bekanntesten Akteur zu tun: Michael Kohlmann, der Ex-Profi und deutsche Davis-Cup-Kapitän (49 Jahre/LK 4,9), spielte seine Überlegenheit aus. Der DTB-Bundestrainer (Hauser: „sehr sympathisch, ein netter Kerl“) gewann – unter den Augen von seinem Schützling, dem Plieninger Jungprofi Max Rehberg – deutlich (6:1, 6:1).

Den Ehrenpunkt holten sich die Plieninger Gastgeber nach einem 0:6-Zwischenstand noch im Doppel von Fuchs/Christian Reicherseder, die das spanische Duo Marin/Emilio Alvarez-Benfele niederrangen (1:6, 6:2, 11:9). Gottwald/Singer gegen Kohlmann/Andre Soulier (5:7, 1:6) und Kopacka/Hauser hatten „keine Chance“.

Abgesehen von der 1:8-Klatsche, habe der Spieltag aber „Spaß gemacht. Da war ordentlich was los, die Stimmung war echt gut“, schwärmte Hauser. Nun gelte es bis zum nächsten Heimspiel gegen Dresden (17.6.) die „Wunden zu lecken und fleißig zu trainieren“, um sich für Kampf um den Klassenerhalt zu rüsten. OLAF HEID

Guter Rat ist teuer: Tino Varra (l.) wurde von TCP-Kapitän Michael Hauser in seinem harten Duell unterstützt. © cr