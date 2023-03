„Chippy“ will das Rugby-Ei in den Landkreis bringen

Von: Robert Langer

Teilen

Körperbetont ist das Spiel. Aber es gibt klare Regeln. Im Bild zu sehen mit dem rotationselliptischen Ball in der Hand ist Till Zimmer vom Münchner Rugby Football Club. © Christoph Liebe

Münchner Klub-Manager Seip sieht Potenziale für den Vollkontaktsport im Landkreis

Kirchseeon/Landkreis – Es ist international eine traditionsreiche Sportart, die der Kirchseeoner Heinz-Jürgen Seip (66) auch im Landkreis Ebersberg etablieren will. Die Rede ist von Rugby, verwandt mit Fußball und dem American Football. Seip, genannt „Chippy“, hat in verschiedenen Vereinen selbst gespielt, in Frankfurt, München, Fürstenfeldbruck, Nürnberg und in Kapstadt. In Südafrika hatte er im Rahmen einer Reise einen Rugby-Kollegen besucht. „Ich habe halt mit denen gekickt, genau wie noch viel früher mal in Australien. Das ist so bei uns Ruggers. Da kommt einer und spielt halt mit. Der wird sogleich aufgenommen. Das ist der Spirit. Nicht gleich mit Vereinsmitgliedschaft, Liga und so. Einfach auf den Platz und let´s rock.“ Aktuell ist Seip Manager des traditionsreichen München Rugby Football Club RFC.

Aufgewachsen in der Nähe von Frankfurt hatte er schon als Jugendlicher Kontakt zu diesem speziellen Sport und war fasziniert. Nur 1,66 Meter groß fand er im jeweiligen Team seine Position für den Erfolg der Mannschaft. In Kirchseeon sieht er einen ganz besonderen Bezug. Denn die irische Partnerstadt Carrigaline habe nach seinen Recherchen eine Rugby-Mannschaft. Da müsse sich doch etwas organisieren lassen, meint Seip.

München blickt auf lange Rugby-Tradition zurück

Der Kirchseeoner betont, dass Rugby in in der bayerischen Landeshauptstadt schon eine lange Tradition habe, wenn auch mit Unterbrechungen. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts werde in der Isarmetropole um den ovalen Ball gekämpft. Ein Kuriosum: Die Mannschaft des FC Bayern München habe 1928 den renommierten Heidelberger Ruderklub mit 3:0 besiegt – im Rugby.

Weiter ging es in München viel später vor allem mit Ingenieuren und anderen Fachkräften aus Rugby-Ländern, die in der Landeshauptstadt arbeiteten und hier ihren Sport ausüben wollten. Seit 1977 knüpft der Münchner RFC an alte Zeiten und Erfolge an. „Heute sind wir einer der größten Rugby-Vereine in Deutschland und haben maßgeblich Anteil daran, dass der Rugbyverband Bayern aktuell der am schnellsten wachsende Landesverband ist“, sagt Seip.

Die Tradition der meist britischen Vereinsgründer werde stolz im Namen getragen. „Bei uns versammeln sich Sportler aus rund 20 Nationen.“ Es gibt übrigens beim MRFC auch ein Frauen-Team. Für alle würden die Grundsätze gelten: Integrität, Leidenschaft, Solidarität, Disziplin und Respekt, auf dem Platz und auch im Leben, sagt Seip.

Als seinen größten sportlichen Erfolg sieht Seip persönlich als Spieler einen Sieg im Jahr 1991. Im Finale um die süddeutsche Meisterschaft bezwangen damals die Münchner den Karlsruher SV mit 22:10. „Mit diesem Sieg sind wir aus der deutschen Rugby-Diaspora herausgetreten.“ Damit sei der Club aus dem Freistaat erstmals gegenüber den etablierten Vereinen, insbesondere der Traditionalisten im Großraum Heidelberg, aus der Rolle des auch häufig belächelten bayerischen Exoten herausgekommen. Erst ein Jahrzehnt später habe der Münchner Verein ein ähnlich herausragendes Ereignis gefeiert. „Die 1991-Meisterschaft ist aber durch nichts wirklich zu vergleichen. Es gab danach viele weitere Erfolge wie den Bundesliga-Aufstieg. Es bleibt für mich als Spieler aber der wertvollste Moment.“

Partnerstadt Carrigaline als Anschubhelfer?

Die positive Stimmung für seinen Sport möchte Seip jetzt auch in den Landkreis Ebersberg tragen. Hier gebe es durchaus Potenzial, meint er. Genutzt werden könnten die normalen Fußballplätze. Umbauten seien nicht nötig. „Das Wichtigste ist, dass es Spaß macht.“ Ein weiteres Argument.

Als Einzelspieler könne man im Rugby nichts machen, man brauche für einen Erfolg das gesamte Team. „Jeder Einzelne zählt“, sagt Seip. „Rugby ist ein Vollkontaktsport. Man muss lernen, den Gegner zu Fall zu bringen. Das erfordert Zähigkeit. Kraft, Geschicklichkeit und Körperbeherrschung sind von entscheidender Bedeutung.“ Doch bevor es losgeht, übten die Spieler und Spielerinnen Technik. „Denn Koordination und Ballkontrolle sind bei diesem Sport das A und O.“

Um den Bestand der Fußballplätze auch durch die Nutzung als Rugby-Feld müsse man sich keine Sorgen machen. „Platzwarte haben immer Angst um ihre Wiesen“, sagt Seip und nimmt die Bedenken durchaus ernst. Aber: „Bei einem Herrenspiel ist der Platz gut vertikutiert.“ Ansonsten sie er nicht mehr und nicht weniger benutzt als nach einem intensiven Fußballspiel. „Ich lade gerne nach Großhadern ein. Da kann man bei Tageslicht den Rasen, den wir seit Jahren nun fast exklusiv bespielen, gerne aus gärtnerischer Sicht begutachten.“ Seip lädt auch Vereine im Landkreis ein. Er würde gerne ein Probetraining vor Ort anbieten, um für seinen Sport zu werben.

Für den Markt Kirchseeon hätte er zudem eine ganz besondere Idee: Ein Team aus der Partnerstadt Carrigaline einzuladen zu einem Spiel in Kirchseeon gegen eine Mannschaft des Münchner RFC. Quasi eine Art Länderspiel der Partnerschaft. „Müsste doch möglich sein“, meint Seip.

Kontakt

zu Heinz-Jürgen Seip per Email: manager@mrfc.de

Heinz-Jürgen Seip © Münchner Rugby Football Club