Zweitligaspiel vorzeitig abgesagt

Von: Olaf Heid

Teilen

Ein, zwei, drei – zu viele Grafinger fehlen. Spielertrainer Benedikt Doranth und sein Team mussten absagen. sro © Stefan Rossmann

Enttäuschte Gesichter bei den Zweitliga-Volleyballern des TSV Grafing: Corona hat zugeschlagen und die Herrenmannschaft arg getroffen. Darum wurde das für Samstag, 12. Februar, angesetzte Auswärtsspiel beim SV Schwaig von der Spielleitung der Volleyball-Bundesliga (VBL) in Abstimmung mit den betroffenen Vereinen abgesagt.

Grafing - Der Grund dafür ist, dass im Rahmen von routinemäßigen Tests einige positive Covid-19-Ergebnisse im Grafinger Team festgestellt wurden. „Bei uns hat es mehrere Spieler erwischt“, erklärte TSV-Teammanager Johannes Oswald auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung. „Aktuell sind wir bei vier positiven Tests, plus zwei mit Symptomen, plus drei mit erhöhtem Risiko.“ An ein Spiel bzw. Antreten in Franken sei darum nicht zu denken.

Oswald, der selber – negativ getestet – mit Symptomen zuhause weilt, bedauerte: „Trotz Booster und Testungen hat es uns erwischt. Wir sind froh, dass die Liga das Risiko sieht und aufgrund der Entwicklung das Spiel verlegt. Es wurden von Tag zu Tag mehr.“ Ein Nachholtermin für das bayerische Derby der 2. Bundesliga Süd steht allerdings noch nicht fest. Der SV Schwaig, TSV Grafing und die VBL würden aber darüber zeitnah informieren, teilte der Teammanager mit.

Noch kein Nachholtermin für Volleyball-Zweitligapartie

Da kommt es dem Team aus der Bärenstadt wohl zugute, dass es in der nächsten Woche spielfrei ist. Die Grafinger können sich auszukurieren. Erst am Samstag, 26. Februar (19 Uhr), geht es für sie wieder um Punkte, dann in der heimischen Jahnsporthalle gegen den TSV Mimmenhausen.