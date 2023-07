Beachvolleyball: Coup in „falscher“ Altersklasse für Grafing-Duo

Von: Olaf Heid

Haare blond gefärbt: Auch als optische Einheit treten die Jugend-Beachvolleyballer Tristan Mohr (li.) und Robin Bein vom TSV Grafing auf. Es gab für sie das zweite Bayern-Silber binnen einer Woche. © privat

Grafing – Sie waren die jüngsten Teilnehmer der Bayerischen Beachvolleyball-Meisterschaften der U18-Jugend in Ingolstadt und sorgten für eine dicke Überraschung. Robin Bein und Tristan Mohr vom TSV Grafing schafften es bis ins Finale, in dem sie sich den Favoriten Felix Schinko/ Jonas Pfaller (WWK VCO München/TSV Mühldorf) mit 0:2 Sätzen (13:15, 6:15) geschlagen geben mussten.

Bis zu zwei Jahre betrug der Unterschied der beiden Grafinger zu ihren Kontrahenten. Doch die 15-Jährigen, die für Beach4U antreten und derzeit jede Woche einen Wettkampf bestreiten, machten dies mit viel Einsatz und Können wett. Mohr/Bein steigerten sich im Laufe des Turniers, steckten die Auftaktniederlage in der Gruppenphase exzellent weg und legten vier teils klare Siege nach.

In der Vorwoche hatten sie sich in „ihrer“ Altersklasse U16 bei der Bayerischen in Amberg verdient die Vizemeisterschaft gesichert, eine Woche später wiederholten sie dies nun in Ingolstadt in der U18 – und an diesem Wochenende sind Bein/Mohr im Lohhofer Sand bei den U17-Titelkämpfen des Freistaats im Einsatz. Das Ziel: Als Drittgesetzte in dem 16er-Feld möglichst wieder das Finale erreichen. OLAF HEID