Volleyball: Crunchtime weiterhin Grafinger Knackpunkt

Mit Wucht schmetterte (v.l.) Grafings Florian Krenkel, beobachtet von Tim Aust und Johannes Becker. © Stefan Rossmann/Ebersberg

Den erhofften Befreiungsschlag konnten Grafings Bundesligavolleyballer gegen den TuS Kriftel nicht landen. Nicht einmal für den ersten Punkterfolg seit Anfang Dezember hatte es bei der 1:3 (26:28, 13:25, 25:21, 23:25)-Heimniederlage für das Team um Spielertrainer Benedikt Doranth gereicht.

Dieser hatte im Vorfeld der Partie treffsicher den Knackpunkt benannt, der am Samstagabend vor weiterhin Fan- und stimmungslosen Rängen in der Jahnsporthalle spielentscheidend werden sollte: „Wir können zwar wie gegen Karlsruhe ganz befreit aufspielen, müssen uns zum Schluss aber auch mal belohnen. Dafür fehlt uns in den Situationen beim Stand von 20:20 leider noch die Erfahrung.“

Über die vorläufige Bestätigung seiner Arbeitshypothese ärgerte sich der TSV-Trainer bereits am Ende des ersten Durchgangs. Dank einer starken Punkteserie von Außenangreifer Daniel Kirchner und einem Adlerauge des zweiten Offiziellen, hatten sich die Grafinger auf ebendieses 20:20 herangekämpft, konnten sogar insgesamt fünf Satzbälle der Gäste abwehren.

Beide Teams zeigten in der ersten Crunchtime Nerven, selbst der überragende Spieler der Partie und spätere MVP, Kriftels Marius Büchi, versenkte seine fehlerfreie Aufschlagquote im Netz. Nur ließ er sich davon nicht aus dem Flow bringen. Eine verwackelte Grafinger Annahme später, machte Büchi den Satz entschlossen zu – 28:26.

„Man hat schon einen Fortschritt bei uns gesehen, was die Crunchtime betrifft. Nur hat es leider wieder nicht ganz gereicht“, war sich der Grafinger Teammanager Johannes Oswald sicher: „Mit 200 Leuten in der Halle, geht der erste Satz anders aus!“

Zumindest hätte der eigene Anhang etwas Aufbauarbeit nach dem bitteren Auftakt leisten können. Die große Enttäuschung darüber, war den TSV-Youngsters nämlich deutlich anzumerken. Zu keiner Zeit auf Augenhöhe, schenkten sie den zweiten Satz mit 13:25 Punkten ab.

Scheinbar hatten die Gäste daraufhin keinerlei Gegenwehr mehr erwartet und es sich mental bereits in ihrem Bus bequem gemacht. Denn Mitte des dritten Durchgangs gaben sie ihre knappe Führung aus der Hand und weckten den Grafinger Kampfgeist damit endgültig auf. Nun wurde das Angriffsrisiko des TSV belohnt, enge Ballwechsel gewonnen und Moritz Schnödts erfolgreicher Block für fünf Satzbälle frenetisch gefeiert. Bei Aufschlagwechsel kühlte Doranths taktische Auszeit das Gäste-Service wie gewünscht zum Fehler und Satzgewinn (25:21) aus.

„Nach dem zweiten Satz ist es umso schöner, dass die Jungs nochmal so zurückgekommen sind“, ballte Oswald bei der anschließenden Kopie des ersten Durchgangs dennoch die Faust in der Hosentasche: Erneut blieb eine furiose Aufholjagd mit Führungswechsel hinten raus ertraglos. Das 23:25 bedeutete die 1:3-Niederlage.

Lediglich Grafings letzter einsatzfähiger Mittelblocker, Johannes Becker, lächelte kurz über seine zweite MVP-Auszeichnung. Gerade weil die anderen drei Mittelblocker als erfahrene Führungsspieler noch langfristig ausfallen, sei es laut Oswald aktuell zu viel verlangt, dass sich aus dem TSV-Nachwuchs in der Crunchtime ein Unterschiedspieler von Büchi-Format hervortut, um die intakte Moral endlich zu belohnen.

Grafing: Tim Aust, Johannes Becker, Jannik Birkholz, Korbinian Hess, Daniel Kirchner, Paul Koch, Florian Krenkel, Philipp Küchenhoff, Marvin Primus, Moritz Schnödt, Marco Vogel.