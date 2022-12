Feuerschützengesellschaft Ebersberg: Damen-Dominanz unter den Vereinsmeistern

Als Meisterin der Altersklasse bekam Lieselotte Freundl von Ehrenschützenmeister Franz Kisters den Schützenmeisterpokal überreicht. © verein

Bei der Feuerschützengesellschaft Ebersberg dominieren die Damen die Vereinsmeisterschaft. Nur in der Jugend haben die Kühnlein-Brüder die Nase vorn.

Ebersberg – Der hohe Besuch vom Nordpol musste sich auf seiner Reise zur Weihnachtsfeier der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft Ebersberg wohl verfahren haben. Statt des Weihnachtsmanns traten daher zunächst der erste FSG-Sportleiter Florian Müller und sein Stellvertreter Sepp Schauberger im Landgasthof Kugler Alm in Aktion und zeichneten die Jahresbesten unter den versammelten Vereinsschützen aus.

Schnell wurde klar: Die Feuerschützen werden von weiblicher Hand regiert. So gewannen in allen Wertungsklassen ausnahmslos Mädchen und Frauen die begehrten Vereinstitel. Gewertet wurden jeweils die besten zehn Ergebnisse, die am wöchentlichen Schießabend erzielt wurden.

„Wiederholungstäterin“ Lieselotte Freundl in der Altersklasse einmal mehr nicht zu schlagen

In der Schützenklasse gewann Katharina Stuhlmann mit einem Ringdurchschnitt von 360,8 Ringen vor Richard Freundl (362,7) und Jan Stuhlmann (339). In der Altersklasse war die Ebersberger „Wiederholungstäterin“ Lieselotte Freundl einmal mehr nicht zu schlagen und erzielte mit 367,1 Ringen das beste Ergebnis aller Klassen. Platz zwei ging an Stefan Hühn (323,0), Dritter wurde Stefan Kühnlein (316,6).

Anneliese Schauberger sicherte sich derweil in der Ältestenklasse mit 348,1 Ringen den Vereinstitel vor Alois Freundl (342,0). Hannelore Etessam setzte sich mit 346,1 Ringen in der Klasse „Aufgelegt“ vor Sepp Schauberger (343,1) in diesem Titelrennen durch.

Lediglich in den Nachwuchsklassen wurden auch zwei männlich Schützenmeister ausgezeichnet. Dort hatten nämlich zwei Brüder die Nase vorn: Yannick Kühnlein siegte in der Schülerklasse und sein Bruder Raphael (vor Robert Holzner) darf sich für mindestens ein Jahr lang Jugendmeister nennen.

Raphael Kühnlein feiert in Jugend und Blattlwertung Vereinsmeister-Double

Die Blattlwertung – dabei werden die drei besten Ergebnisse zusammengezählt – ging bei den Erwachsenen diesmal an Jan Stuhlmann mit einem 44,1 Teiler. Im Nachwuchs (Schüler/Jugend) behielt abermals Raphael Kühnlein die Oberhand und sicherte sich mit einem 138,2 Teiler das Vereinsmeister-Double.

Wie groß die Annerkennung füreinander unter den amtierenden und ehemaligen Vereinsschützenmeistern sein kann, machte der Auftritt von Ehrenschützenmeister Franz Kisters deutlich. Durch Schnee und über eisglatte Straßen hatte sich Kisters aus Bad Wiessee zur Weinachsfeier der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft nach Aßlkofen durchgekämpft.

Denn der Ehrenschützenmeister wollte diesmal unbedingt persönlich dabei sein, um seinen Schützenmeisterpokal nachträglich zu überreichen, nachdem er wegen einer Erkältung bei der Austragung des Schießens im November noch unfreiwillig passen musste. Die Trophäe nahm die freudestrahlende Lieselotte Freundl in Empfang. bj/ez

Die Jahresbesten der FSG in 2022: (Von links) Jan und Katharina Stuhlmann, Alois und Lieselotte Freundl, Stefan Hühn, Anneliese Schauberger, Stefan Kühnlein, Hannelore Etessam, Raphael und Yannick Kühnlein, Robert Holzner und Sepp Schauberger trumpften in der Vereinswertung auf. © Verein