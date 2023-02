Das Alter und die Uhr: Vaterstettener Leichtathletik-Senioren hätten`s gern schneller gehabt

Teilen

Beim Leichtathletik-Meeting der Senioren in Fürth vertraten (hinten, v.l.) Christine Schmidt, Gerhard Zorn, Jens Wöhler sowie (vorne) Dirk Schönmetzler und Christian Töpfer den TSV Vaterstetten. © verein

Leichtathletik-Senioren des TSV Vaterstetten nehmen Zeitverluste bei Traditionssportfest in Fürth mit viel Selbstironie.

Vaterstetten – Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause trafen sich die Leichtathletik-Senioren in Fürth zur 32. Auflage des traditionsreichen Senioren-Sportfests. Vom TSV Vaterstetten waren fünf Teilnehmer mit von der Partie. Zurück kamen sie mit gemischten Gefühlen und der Erkenntnis, „dass wir alle leider nicht jünger werden“, wie es Christine Schmidt als einzig weibliche TSV-Teilnehmerin hinterher pointiert ausdrückte.

Fast alle erzielten Zeiten waren langsamer als noch bei der letzten Ausgabe des Sportfestes vor drei Jahren. Obwohl die TSV-Sprinter das Gefühl hatten, recht schnell unterwegs gewesen zu sein. Christine Schmidt trat in der Altersklasse W55 zunächst über 60 Meter (10,13 Sekunden), dann über 400 (1:20,31 Min.) und schließlich noch über 200 Meter (33,40 Sek.) an. Zumindest mit ihrer 200-m-Zeit war sie „sehr zufrieden, weil ich über 400 m Körner gespart habe“. Eine selbstironische Anspielung auf ihre durchwachsene Zeit über diese lange Strecke.

Gerhard Zorn hatte sich die gleichen Distanzen vorgenommen. Seine Siege in der Altersklasse M65 in 8,24 Sek. (60 m), 26,12 Sek. (200 m) und 59,85 Sek. (400 m) waren ungefährdet. „Für den jetzigen Zeitpunkt in der Saison sind die Zeiten ganz gut“, fand Zorn selbst. In Vorschau auf die Hallen-WM der Senioren im März in Torun/Polen, „wäre es aber gut, über 400 m noch eine halbe Sekunde schneller zu werden und die 200 m unter 26 Sekunden zu laufen“, fügte er hinzu.

Seine Premiere als Leichtathlet in Wettkampfkleidung des TSV Vaterstetten gab Jens Wöhler in der Altersklasse M55 – gleichzeitig sein erster Wettkampf nach 40 Jahren. Für sein Comeback bei den Senioren hatte sich Wöhler die 60 m und die in der Halle selten gelaufenen 100 m ausgesucht. Für ihn blieb die Uhr bei 9,71 Sekunden, beziehungsweise 16,16 Sekunden stehen. „Ich wollte einfach für mich zwei Zeiten setzen, um künftig daran zu arbeiten und mich zu verbessern. Ein bisschen schneller hätte es aber schon sein dürfen“, so Jens Wöhlers Resümee.

Ebenfalls über die kurzen Sprintdistanzen war Christian Töpfer in der Altersklasse M50 unterwegs. Mit 8,38 Sekunden über 60 m und 13,63 Sekunden über 100 m musste aber auch er erkennen, dass man ab einem gewissen Alter nicht mehr schneller wird. Oder scherzhaft umschrieben: „Je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit während eines Laufs.“

Als jüngster Teilnehmer im TSV-Lager war Dirk Schönmetzler in der Altersklasse M45 in Fürth dabei. Als Hürdenspezialist kam er über 60 m Hürden nach 9,45 Sek. ins Ziel. „Obwohl sich mein Lauf sehr gut angefühlt hat, hätte ich mir eine bessere Zeit gewünscht“, sagte er hinterher und teilte damit die Einschätzungen seiner Kollegen. Den 60-m-Sprint bewältigte er anschließend in 8,19 Sek. ez

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.