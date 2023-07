„Ein Aushängeschild der Schiedsrichter“: Trauer um den Baldhamer Sportsmann Max Klauser

Von: Olaf Heid

Als Unparteiischer bei Abschiedsspielen gefragt: Der Baldhamer (Mi.) leitete 1980 das von Georg Schwarzenbeck mit Franz Beckenbauer (li.) und Kalle Rummenigge. © Ebersberger Zeitung

Fußball war sein Leben. Genauso wie die Familie. Max Klauser, ein Baldhamer Urgestein, wurde als Schiedsrichter berühmt, als er 1980 in einem Bundesligaspiel vom Bielefelder Ulrich Büscher bei einem Befreiungsschlag hart getroffen wurde, K.o. ging und ins Krankenhaus gebracht werden musste – aber den Profikicker unterstützte, dass das Verfahren der Krankenkasse eingestellt wurde.

Baldham – Oder an den Moment, als er Erwin Kremers am letzten Bundesligaspieltag vom Platz stellte und dem Schalker dadurch die Teilnahme an der WM 1974 verbaute: „Ich konnte gar nicht anders.“ Kremers hatte ihn als „blöde Sau“ bezeichnet, die grobe Beleidigung auf Nachfrage sogar klar und deutlich wiederholt.

Bei den olympischen Spielen 1972 in München war er als Fußballfachmann dabei und hinter den Kulissen für die Statistik verantwortlich. Es gibt noch unzählige Beispiele aus seiner Karriere, die bestätigen, dass Klauser ein tadelloser Sportsmann war. „Ein „Aushängeschild der Schiedsrichter“ nannte ihn bei seinem Abschied der damalige Obmann Hannes Malka. Geradlinigkeit, Selbstbewusstsein, Verlässlichkeit und Gerechtigkeitssinn, alles Tugenden, die Klauser vorlebte. Vor kurzem ist die Schiedsrichter-Ikone Max Klauser im Alter von 86 Jahren gestorben.

Werkelte auch hinter den Kulissen der Olympischen Spiele von 1972 mit: Klauser (li.) als Statistik-Fachmann. © Ebersberger Zeitung

Klauser war aber vor allem durch und durch ein Baldhamer. Am 4. Juli 1937 wurde er in der Gartenstraße geboren – sein Geburtshaus steht immer noch. Ende der 1950er-Jahre lernte er, der beruflich als Handelsvertreter im Schuhgroßhandel unterwegs war, seine große Liebe Karin kennen, die er im Juli 1960 heiratete. „„Mit der Karin habe ich das große Los gezogen“, gestand er einst. Vier Kinder prägten die Ehe, die 63 Jahre andauerte: Sohn Jürgen (bereits verstorben) folgten die Töchter Sissi, Gaby und Gitti.

Im Urlaub bereisten die Klausers überwiegend Bayern. „Unser Vater war geschichtlich unheimlich interessiert und hat uns vieles gezeigt“, erklärt Tochter Gaby. Zur Klauser-Familie gehören inzwischen auch zwei Enkel und ein Urenkel, mit denen Max Klauser liebend gerne seine Zeit verbrachte. Vor gut drei Jahren zog er sich aus den aktiven Ämtern zurück. „Der Garten war dann sein Ein-und-alles“, so die Tochter. Daneben durfte es aber auch für die Schiedsrichter-Ikone aus Baldham einmal ein gepflegtes Schafkopf-Treffen sein. „Das hat er immer gerne gespielt.“

Was der Unparteiische seinen Kindern vorlebte: „Er hat uns immer an Fairplay erinnert, nicht nur im Sport und auf dem Fußballplatz. Sei korrekt, hat er gesagt. Und er hat uns beigebracht, auch im Leben immer nett und höflich zu den Menschen zu sein“, erzählt Gaby. Beim gemeinsamen Fußballschauen vor dem Fernseher sei ihrem Vater auch die Fairness wichtig gewesen: „Die bessere Mannschaft soll gewinnen.“

Max Klausur pfiff 90 1. Bundesliga-Partien, 44-mal 2. Bundesliga und 14-mal im DFB-Pokal

1955 gehörte Max Klauser zu den Gründungsmitgliedern des SC Baldham (heute SC Baldham-Vaterstetten), übernahm sofort Verantwortung und als 2. Schriftführer ein Ehrenamt. Auch besuchte der leidenschaftliche Fußballer sogleich einen Schiedsrichterkursund legte die Prüfung bei der Schiedsrichtergruppe München ab. Fortan begann seine steile Karriere an der Pfeife: Von 1971 bis 1983 kam er 90-mal in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz, leitete zudem 44 Partien in der 2. Bundesliga und stand bei 14 Partien im DFB-Pokal-Wettbewerb sowie einem Aufstiegsrundenspiel zur Bundesliga in der Verantwortung.

1976 bis 1978 führte der Baldhamer zudem die Fußballsparte des SCB und prägte den Verein auch abseits der Ämter. „Bei Veranstaltungen und Jubiläen war er immer anwesend. Er hat legendäre Reden auf den Weihnachtsfeiern gehalten“, erinnert sich Josef „Sepp“ Schmidt, langjähriger Wegbegleiter und heutiger SCBV-Vorsitzender. „Für uns als Verein war er ein Markenzeichen und durch seine Bekanntheit ein Vorteil: Er kommt vom SC Baldham, hat es geheißen.“

Oberbayrische Schiedsrichter-Hallenmeisterschaft wird 2011 in Max-Klauser-Cup umbenannt

Auch im bayerischen Amateurfußball hat Klauser tiefe Spuren hinterlassen. Den Grundstein für seine Funktionärslaufbahn im Verband legte der Baldhamer 1969 als Beisitzer im Bezirks-Schiedsrichterausschuss, den er ab 1982 für 28 Jahre als Obmann leitete. Von 1990 bis 2010 war er zudem 2. Bezirks-Vorsitzender in Oberbayern. 1985 hat er die „Oberbayerische Schiedsrichter-Hallenmeisterschaft“ ins Leben gerufen, um den Zusammenhalt der 14 Schiri-Gruppen zu stärken. 2011 wurde das Turnier ihm zu Ehren in Max-Klauser-Cup umbenannt.

Auszeichnungen gab es zuhauf: Klauser ist Träger der Verdienstnadeln in Silber und Gold des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) und des Bayerischen Fußball-Verbandes, der Verdienstnadel des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der Verbands-Ehrenmedaille für 50 Jahre Einsatz als Schiedsrichter sowie der Ehrennadel des Bayerischen Ministerpräsidenten für ehrenamtliches Engagement. Im November 2002 wurde Klauser zudem zum Ehrenmitglied der SR-Gruppe München ernannt.

„Eine herausragende Persönlichkeit“ schwärmt Oberbayerns Bezirks-Vorsitzender Robert Schraudner

Man verliere „eine herausragende Persönlichkeit“, sagte Oberbayerns Bezirks-Vorsitzender Robert Schraudner. „Großes Ansehen genoss er auch bei den Vereinen, für deren Nöte und Sorgen er vor allem in seiner Zeit als stellvertretender Bezirks-Vorsitzender immer ein offenes Ohr hatte.“

Seit Februar dieses Jahres wohnte der Baldhamer im Pflegeheim, in dem ihn seine Frau Karin täglich besuchte. „Das war ihm ganz, ganz wichtig“, schildert Tochter Gaby den liebevollen Bezug, den der 85-Jährige zu seiner Familie hatte. Eineinhalb Wochen vor seinem Tod musste die Gattin nach einem Sturz im Kreiskrankenhaus stationär behandelt werden.

Max Klauser organisierte sich kurzerhand selber einen Transport dorthin, um fortan an ihrer Seite zu sein, weil sie nicht mehr zu ihm kommen konnte. „Er war ein willensstarker Mensch“, so die Tochter. Eine Lungenentzündung schwächte den Ex-Bundesliga-Schiedsrichter schließlich. Im Kreise seiner Lieben ist Max Klauser am 19. Juni im KKH Ebersberg friedlich eingeschlafen.

Zur Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung, die am morgigen Freitag, 14. Juli, um 14 Uhr auf dem Gemeindefriedhof Vaterstetten angesetzt ist, haben sich Freunde, Fußball-Prominenz und ehemalige, langjährige Wegbegleiter fürs letzte Geleit angekündigt. Der Ex-BFV-Vorsitzende Rainer Koch und SCBV-Chef Schmid werden Gedenkreden halten, die Trauerfeier selber wird Pfarrer Manfred Heim leiten. Was alle drei eint: Sie sind ehemalige Schiedsrichter-Kollegen des Baldhamer Urgesteins. Max Klauser, dem Fußballer und Familienmensch, hätte es sicherlich gefallen. (Olaf Heid)