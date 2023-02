EHC Klostersee vor Oberliga-Duell in Deggendorf: „Das macht den Tanz noch heißer“

Eishockey

In der Eishockey Oberliga Süd reist der EHC Klostersee heute Abend mit neuer Sturm-Harmonie zum frisch verstärkten Deggendorfer SC und empfängt am Sonntag Memmingen in der Wildbräu-Arena.

Grafing – Die Stimmung wirkte zuletzt gelöst beim EHC Klostersee nach den zwei Heimsiegen in Folge gegen die ambitionierten Starbulls Rosenheim im Derby (1:0) und im Keller-Duell der Oberliga Süd gegen die Landsberg Riverkings (5:3). „Wie zu besten Bayernliga-Zeiten“, scherzte ein Grafinger Spieler vor fünf Tagen zum Wochenend-Ausklang in den Katakomben der Wildbräu-Arena.

Um die kleine Erfolgsserie auf eigenem Eis weiter auszubauen, müssten die Rot-Weißen an diesem Sonntag ab 17.30 Uhr die Memmingen Indians in die Schranken verweisen. „Definitiv keine leichte Aufgabe“, weiß Trainer Dominik Quinlan, der sagt: „Wir dürfen nicht den Fehler machen, den Gegner ausschließlich nach dem aktuellen Tabellenplatz einzuordnen.“

Das Gästeteam aus dem Allgäu verfüge über einen Bombenkader, der im Vorjahr die Drittliga-Vizemeisterschaft eingefahren habe und damit nur hauchdünn am Aufstieg in die DEL2 scheiterte. Obwohl die Indians sich inzwischen mehr und mehr stabilisiert haben, fehlt der namhaft besetzten Profitruppe weiterhin die Konstanz. Weshalb um die direkte Playoff-Qualifikation gezittert werden muss.

EHCK tritt um 20 Uhr beim Tabellendritten an

Höhere Ziele hat man in Memmingen wohl bereits ad acta gelegt. Nur so lässt sich der Transfer des gestandenen deutsch-tschechischen Stürmers Petr Pohl kürzlich zum DEL2-Klub Eisbären Regensburg erklären. Nach Grafing kommen die am heutigen Freitag spielfreien Allgäu-Indianer mit einem 7:0 vom Faschingsdienstag in Landsberg im Gepäck.

Die Klosterseer müssen heute um 20 Uhr beim Tabellendritten Deggendorfer SC antreten. In der niederbayerischen Donaustadt wartet neben der sowieso hohen Hürde auch ein Gegner, dem das letzte Aufeinandertreffen noch in bester Erinnerung sein dürfte.

Am Dreikönigstag hatte der EHC mit einem 4:3-Sieg nach Penaltyschießen über dem hohen Favoriten triumphiert, der kurz vor Transferschluss den 19 Jahre jungen Tschechen Patrik Kozlik als „Import-Backup“ lizenziert hat.

Trainer von Playdown-Kontrahent Landsberg hat hingeschmissen

„Das macht den Tanz für uns noch ein Stück heißer“, vermutet Klostersees Headcoach Quinlan, der in Deggendorf auf zwei gesperrte Offensivkräfte – Kapitän Raphael Kaefer und Matthias Baumhackl – verzichten muss. Was erneut einen zumindest geringfügigen Umbau der Angriffsreihen nach sich zieht.

Weiterhin in einer Formation auf dem Eis stürmen sollen die drei Kontingentspieler. „Sie harmonieren immer besser und haben zuletzt wirklich gut gespielt.“ Und erfolgreich: Gegen Landsberg trafen sowohl die beiden Kanadier Jordy Stallard und Lynnden Pastachak wie auch der Finne Vili Vesalainen. Von deren Treffsicherheit wird das Abschneiden in den beiden schweren Partien am Wochenende und dann vor allem auch in der Playdown-Serie gegen die Riverkings abhängen.

Beim K.o.-Runden-Gegner der EHCler hat Trainer Sven Curmann, der schon vergangenen Sonntag in Grafing die Einstellung seiner Mannschaft kritisiert hatte („Die Jungs wissen nicht, wo wir stehen und um was es für den gesamten Verein geht“), übrigens nach der glatten Heim-Pleite gegen Memmingen hingeschmissen. ele