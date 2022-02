„Das nimmt den Druck“

Von: Olaf Heid

Ohne Druck baggern können Kirchseeons Volleyballfrauen (hier Katharina Liepold) nun in der Bezirksklasse. © Foto: Stefan Roßmann

Diese Nachricht des Bayerischen Volleyball-Verbandes (BVV) hat Erleichterung bei den Vereinen im Landkreis ausgelöst. Der Spielausschusses hat entschieden, dass die Saison fortgeführt und am Modus Hin- und Rückspiel festgehalten wird. Das Wichtigste jedoch: „Für alle Ligen Bayernliga abwärts wird der Abstieg ausgesetzt.“

TSVV-Herren bleiben sicher in Landesliga

Besonders beim abstiegsgefährdeten Herren-Landesligisten TSV Vaterstetten hat man diese Regelung begrüßt. „Wir freuen uns natürlich, dass wir in der Landesliga bleiben“, sagte Trainer Dominik Metzger. „Das nimmt den Druck von dem jungen Team. Unser Ziel ist es aber weiterhin, die Saison auf einem – jetzt inoffiziellen – Nichtabstiegsplatz abzuschließen. Der erste Sieg hat uns hungrig auf mehr gemacht“, freut sich der TSVV-Coach auf den Rest der Runde.

Dabei muss Metzger noch zwei abgesagte, verschobene Partien neu terminieren lassen. Bis 15. Februar hat er bei Heimspielen dafür nun Zeit, dem Gegner zwei Terminvorschläge anzubieten, an denen – laut Verband – „beide Mannschaften spielfrei sind. Es sind auch Spieltage unter der Woche möglich.“ Ab März entfällt die Möglichkeit, Spiele ohne Grund abzusagen oder zu verschieben.

„Die Mannschaften, welche nicht mehr am aktiven Wettkampfbetrieb teilnehmen wollen, müssen bis zum 15. Februar ihren Rückzug gegenüber dem zuständigen Spielwart erklären“, teilte der BVV außerdem in einem Schreiben mit. Die Spiele dieser Teams werden dann mit 0:3 Sätzen und 0:75 Punkten gegen sie gewertet. Der Rückzug erfolgt dazu „ohne Bußgeld und Abstieg“. Der Nicht-Abstieg gilt auch für Teams, die bereits zurückgezogen haben.

Damit will der BVV eben damit die Mannschaften entlasten und dennoch einen Aufstieg über den Wettkampf ermöglichen. Denn das Rennen um einen Startplatz in der nächsthöheren Liga soll mit den verbleibenden Teams weiter ausgespielt werden. Es steigt der Erstplatzierte auf, so der BVV: „Bei Verzicht geht das Aufstiegsrecht auf die nächstplatzierte Mannschaft über. Das Aufstiegsrecht endet beim vierten Platz.“

Im Frauenteam des ATSV Kirchseeon ist man erleichtert, wie Trainer Jens Hempel bestätigte. „Wir sehen die Entscheidung als positiv an, da so der Druck von der Mannschaft genommen ist. Dennoch wollen wir die Herausforderung angehen und selbst auf sportlichem Weg die Klasse halten.“ Die Kirchseeoner Spielerinnen würden sich auf die kommenden Spieltage freuen. Hempel betonte: „Wir wollen unseren Sport ausüben. So kann man die Saison als gute Vorbereitung für das kommende Spieljahr nutzen.“

Auch Ralf Sangl, Coach bei der jungen Kreisliga-Frauenmannschaft des TV Markt Schwaben, die bis dahin in Abstiegsgefahr schwebte, empfindet die Regelung als „super“, weil man ohne jedweden Druck weiterspielen könne. „Wir mussten bislang in jedes Spiel mit einer anderen Mannschaft gehen, je nachdem, wie die Lage ist“, erklärte Sangl. Denn die Vorsicht der Spielerinnen veränderte seinen Kader. „Die Mädels schauen halt, dass sie beispielsweise vor Prüfungen ohne positive Corona-Tests bleiben. Zwei Wochen vorher kommen sie deswegen nicht ins Training, um Kontakte zu reduzieren.“ Der sichere Nicht-Abstieg und die Verlängerung der Saison in den Mai hinein erleichtert nun dem TVMS und den anderen Landkreisteams die Planung.