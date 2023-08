Willi Bobach: „Das richtige Urgestein“ für die Anzinger Trainerbänke

Von: Patrik Stäbler

Hungrige Junglöwen wie (v.l.) Maximilian Lenkeit, Felix Cavadis und Paavo Hofmann hoffen auf Spielzeit. © verein

Reservecoach Willi Bobach wird auch Co-Trainer von Bob Zermani bei den Landesliga-Handballern des SV Anzing.

Anzing – In die neue Saison startet der SV Anzing gegen den FC Bayern München. „Da werden locker 50 000 Zuschauer kommen“, sagt Bob Zermani und lacht. Tatsächlich weiß der neue SVA-Trainer natürlich, dass der Fußball-Rekordmeister im Handball eine deutlich kleinere Nummer ist, die zuletzt aber immerhin den Aufstieg in die Landesliga Süd geschafft hat. Für die Löwen dagegen ging’s von der Bayernliga runter, sodass sie am 16. September zum Saisonauftakt in eigener Halle als klarer Favorit ins Rennen gehen.

Schließlich wollen die Anzinger auf direktem Wege zurück in die vierthöchste Spielklasse. „Jeder weiß, dass der Aufstieg unser Ziel ist“, sagt Bob Zermani, der im Sommer das Trainerduo Hubert Müller und Kay Hoffmann abgelöst hat. Wobei der 57-Jährige schon im nächsten Satz warnt: „In der Landesliga gibt es sechs, sieben Mannschaften, die nach oben wollen. Das wird extrem schwer.“

Um die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison zu legen, ackern die Löwen seit Mitte Juni in der Vorbereitung. Anfangs standen Kondition und Kraft im Fokus; zuletzt habe man sich dann zunehmend taktischen Dingen gewidmet, sagt Zermani. „Wir haben ein neues Abwehrsystem einstudiert. Außerdem haben einige Spieler auf Positionen gespielt, die sie nicht gewöhnt waren.“ Vieles klappe schon recht gut, sagt der Coach. „Aber wir brauchen noch Zeit, bis alles funktioniert.“

„Mit Willi haben wir das richtige Urgestein für diesen Job“

Die Testspiele waren jedenfalls schon mal verheißungsvoll. So verloren die Anzinger ein Duell über vier mal 20 Minuten gegen die TG Landshut – der Bayernligist wird vom Ex-Anzinger Kay Hoffmann trainiert – nur knapp mit 40:41, und das obwohl mehrere Spieler fehlten. „Da habe ich viele gute Sachen gesehen“, lobt Zermani. Er hat seinem Team aktuell zwei Wochen frei gegeben, ehe ab Mitte August der letzte Part der Vorbereitung ansteht – inklusive eines einwöchigen Trainingslagers in Kroatien.

Personell setzen die Löwen in der Landesliga weitgehend auf den bekannten Kader. In Torwart Raphael Stein und Rückraummann Philipp Schnabel sind zwei Neuzugänge zum SVA gestoßen; dazu kommen die Eigengewächse Paavo Hofmann, Felix Cavadias und Maximilian Lenkeit. Demgegenüber stehen die Abgänge von Julian Ruckdäschel und Keeper Vinzenz Altenweger. Und auch Willi Bobach wird nicht mehr für das Team auflaufen. Der bisherige Coach der A-Jugend übernimmt nicht nur die Reserve, sondern wird auch Co-Trainer von Bob Zermani.

„Mit Willi haben wir das richtige Urgestein für diesen Job“, freut sich Manager Günter Erber. Und auch Zermani betont: „Ich bin sehr froh, dass er Co-Trainer wird. Das erleichtert auch die Zusammenarbeit mit der Zweiten Mannschaft.“ Diese tritt nach dem Aufstieg heuer in der Bezirksoberliga an und startet ebenfalls am 16. September gegen Schwabing in die Saison – mithin direkt nach dem Auftritt der Löwen gegen den FC Bayern.