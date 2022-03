Shorttrackerin begeistert: „Das war was ganz Besonderes“

Von: Olaf Heid

Abschiedsbild mit „Quukkel“, dem EYOF-Maskottchen, für Kathi Ulrich (l.) mit ihren Shorttrack-Teamkameraden. © Foto: privat

Es waren für Katharina Ulrich unvergessliche Tage. „Es war ein Abenteuer der Extraklasse“, meinte die 16-jährige Shorttrackerin vom EHC Klostersee nach der Rückkehr aus Finnland vom Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF). „Meine Bewertung: zehn von zehn Punkten.“

Grafing/Vuokatti –Die Grafingerin war für Team Deutschland in Vuokatti in drei Einzel- und einem Staffelrennen gestartet. Am Finaltag schaffte sie, wie berichtet, noch einen Riesenerfolg während der sieben Tage in Suomi. „Ein A-Finale zu erreichen, das war natürlich mein Traum, aber dass er Wirklichkeit wird, daran hätte ich nie geglaubt“, freute sich die Gymnasiastin. Es war vorort ihr persönlicher Höhepunkt. „Eine Medaille war quasi in Reichweite, auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat, weil ich taktische Fehler gemacht habe.“ So wurde es Rang fünf, dem mit der Mixed-Staffel im B-Finale Platz zwei (gesamt 6.) folgte. „Das war für uns auch ein Erfolg, weil wir vorher ja keine Möglichkeit hatten, in der Konstellation zu trainieren.“

Die Abschlussfeier war anschließend „sehr schön“ und eine Party. Kathi Ulrich erlebte ein buntes Treiben, entspannt nach den anstrengenden Tagen zuvor. „Das war richtig cool.“ Die 16-Jährige machte viele Fotos auch mit Sportkollegen und dem Maskottchen „Quukkel“. Was ihr besonders auffiel: „Es haben gefühlt alle auf die ukrainischen Sportler geschaut“, so Ulrich. „Man hat sich so seine Gedanken gemacht, wie sie heimkommen und es für sie wohl weiter gehen wird. Das war ein eigenartiges Gefühl.“

Die Grafinger Gymnasiastin knüpfte überhaupt viele internationale Kontakte, tauschte Adressen aus – und natürlich Pins. „Wir haben unsere deutschen gegen sämtliche Pins aus anderen Nationen getauscht, und da kommt man schon ins Gespräch.“ Und die 16-Jährige beobachtete viele Shorttrack-Rennen, bestaunte Überholmanöver und nahm vieles für ihre sportliche Karriere mit.

Ihr Fazit der Tage im Norden Europas fällt – trotz der 18-stündigen Reisestrapazen – dementsprechend positiv aus: „Für mich war es eine mega Erfahrung und absolut sportliches Highlight. Ich bin stolz, dass ich Teil des Team D sein durfte“, betonte Kathi Ulrich. „Es war ein ganz besonderes Flair in Vuokatti, ein richtiger olympischer Spirit. So viele Sportler verschiedenster Sportarten aus so vielen Ländern, das war was ganz Besonderes!“ OLAF HEID

Tagebuch einer Eisflitzerin

Eine Woche lang weilte Kathi Ulrich (16) in Finnland. Die EZ berichtete täglich über die Eindrücke der B-Juniorin des EHC Klostersee rund um das 15. Europäische Jugendfestival (EYOF) in Vuokatti. Mit ihrer Rückkehr endet die Serie.