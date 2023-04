Debütanten- und Favoritenerfolge für Sempt-Nachwuchs

Den dritten Wechsel ihrer U14-Staffel meisterte Enna-Luisa Buschner (Nr. 251) auf Miriam Ertl (254). © Claus habermann

Nachwuchs-Leichtathleten der LG Sempt glänzen bei Münchner Sportfest in Werner-von-Linde-Halle.

München – Mit knapp 1000 Teilnehmern war das Werner-von-Linde-Sportfest in München zum Abschluss der Hallensaison auch für den Leichtathletik-Nachwuchs der LG Sempt wieder mal ein Highlight im Wettkampfkalender – und vielleicht Startrampe für eine erfolgreiche Karriere.

So freute sich Armin Weiß (M12) bei seinem allerersten Wettkampfeinsatz über Silber im Kugelstoßen (5,36 m). Den ersten Gold-Erfolg für die Semptler ersprintete sich Keanu Endres über 60 Meter (M13, 8,14 sec.) und legte Silber Weitsprung nach (4,83 m). Sein gleichaltriger Trainingspartner Robert Müller stieß seine Kugel auf Bronze vor (7,95 m).

Ebenfalls auf Stockerlplatz drei sprang bei den U14-Mädchen Miriam Ertl (4,32 m). Enna-Luisa Buschner (W13) freute sich im Kugelstoßen und über die 800 m jeweils über eine Platzierung auf dem Siegertreppchen. Mit der Kugel (8,58 m) verbesserte sie nicht nur ihre Bestweite um fast zwei Meter, sondern gewann damit auch verdient die Goldmedaille. Im 800-m-Lauf (2:43,69 min.) verbesserte Buschner ebenfalls ihre Bestleistung und musste sich nur einer sehr starken Konkurrentin geschlagen geben.

Einen starken Rang sechs feierten Karlotta Hey, Christina Schätzl, Enna-Luisa Buschner und Miriam Ertl mit der 4x50m-Staffel als Sieger ihres Laufs. Allerdings waren in der Endabrechnung fünf andere der insgesamt 27 Staffeln schneller als die 29,92 Sekunden, die die Semptlerinnen auf die Rundbahn der Werner-von-Linde-Halle gebracht hatten.

In der W14 feierte Lena Orend ihren erwarteten Sieg über die 60 m (8,25 sec.). An die Mittelstrecke traute sich von dieser Altersklasse als einzige Semptlerin Julia Gützlaff ran – und belohnte sich mit Bronze (2:46,51 Min.). Nach einem Fehlstart über die 60 m, triumphierte Julia Maier in der W15 mit dem Sieg im Hürdenlauf: 9,83 Sekunden bescherten ihr eine neue Bestzeit und die Goldmedaille.

Bei den Jungs überzeugte Jan Noras, M14, im Hürdensprint mit Bronze (11,48 sec.). Maxi Ertl wurde seiner Favoritenrolle als amtierender Bayerischer-Vizemeister über 60 m in der Altersklasse M15 gerecht: Mit 7,70 sec. bestätigte ließ er die Konkurrenz hinter sich. Im Hürdensprint wurde er zudem mit in 9,30 sec. mit dem Silberrang belohnt. Philipp Schindlbeck war als einziger Semptler der U18 am Start. Die 60 Meter lief er in 8,17 Sekunden und freute sich in einem starken Feld über Platz sieben. bj/ez