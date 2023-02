Coach Demmer zufrieden mit Debütsaison bei Markt Schwabens Volleyballfrauen

Von: Julian Betzl

Teilen

Im Strecksprung versuchte TVMS-Kapitänin Annika Warta (schwarz, Nr. 3) den Spitzenreiter zu überlisten. f:weingartner © Weingartner

Die Volleyballerinnen des TV Markt Schwaben haben die Kreisligasaison auf Rang vier abgeschlossen und gehen, zumindest in Teilen, nun zum individuellen Fitnesstraining über.

Markt Schwaben – Als Volleyballtrainer Thomas Demmer zu Saisonbeginn gemeinsam mit André Wipper die beiden Kreisliga-Damenmannschaften beim TV Markt Schwaben übernommen hatte, „wusste ich nicht recht, was mich erwartet“. Mit Team eins hat Demmer in St.Wolfgang nun die Kreisligasaison auf Platz vier beendet und zieht ein positives Fazit: „Vorher habe ich gesagt: wenn ich nix zu meckern finde, braucht ihr einen anderen Trainer. Na ja, ich habe ein paar Sachen gefunden. Aber insgesamt hat es den Mädels und mir viel Spaß gemacht.“

Unzufrieden war Demmer im Duell mit dem Spitzenreiter und Spieltagausrichter TSV St. Wolfgang besonders mit den vielen „Flüchtigkeitsfehlern“ seiner Schützlinge. „Das müssen wir abstellen. St. Wolfgang war nämlich nicht so viel besser, wie es das Ergebnis aussehen lässt.“ Tatsächlich mutete der 3:0 (25:15, 25:12, 25:13)-Heimsieg nach einer schnellen Nummer für den Meisterschaftsanwärter an.

„Ihre Stellerin finde ich sehr gut und die Diagonalangreiferin ist eine sichere Bank. Ansonsten können wir mit St. Wolfgang aber absolut mithalten“, findet Demmer. Eine „klare Sache“ zugunsten der Schwabenerinnen wurde anschließend der Vergleich mit dem SV Heimstetten – 3:0 (25:19, 25:18, 26:24). Die TVMS-Frauen wollten sich allerdings auch nicht die Blöße geben, gegebenenfalls in der Abschlusstabelle noch hinter der eigene Reservemannschaft zu rutschen, die ihrerseits noch drei Partien ausstehen hat und in Demmers Augen – den Klassenerhalt vorausgesetzt – ebenfalls eine ordentliche Runde spielt.

„Da waren dann wieder sehr gute Ansätze dabei“, freute sich Demmer auch über einen gelungenen Einstand von Libera Anja Bicko, die erst im Herbst mit dem Vereinsvolleyball begonnen hatte. Bis die Reserve die Spielzeit am 4. März in Putzbrunn abschließt, weiß Demmer augenzwinkernd genau, was Team eins bis dahin noch erwartet: „Vom spieltaktischen geht‘s ins individuelle Training über. Vielleicht sogar in Richtung Fitness, da mache ich mich dann immer beliebt.“ JULIAN BETZL

TVMS: Leonie Aschenbrenner, Anja Bicko, Melina Brummer, Selina Fertl, Miriam Geiger, Marie Lewerentz, Nina Mayer, Annika Warta.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.