Altschützen Vaterstetten: Den Geist des Zamhelfens pflegen

Als bewährtes Vorstandsteam führen die Altschützen künftig an: (v.l.) Erwin Borchmann (3. Schützenmeister), Johann Böhm (2. Schützenmeister), Nicoletta Forster (Damenleiterin), Christian Heininger (1. Kassier), Elke Freymann (1. Schriftführerin), Tim Heininger (2. Jugendsportleiter), Marlene Jarosch (1. Sportleiterin), Erich Jarosch (1. Schützenmeister) und Karl Köstler (Schützenmeister für Sonderaufgaben). © verein

Altschützen Vaterstetten blicken bei Jahreshauptversammlung auf ereignisreiches Jubiläumsjahr zurück und verabschieden Ämtertausch im Vorstandszirkel.

Vaterstetten – Auch bei den Altschützen Vaterstetten hat wieder Routine ins Vereinsleben Einzug gehalten und so stand turnusgemäß die Neuwahl eines Vorstandes auf der Tagesordnung der diesjährigen Jahreshauptversammlung. Erich Jarosch, 1. Schützenmeister, eröffnete die Versammlung mit seinem Rückblick auf die Vereinsaktivitäten im abgelaufenen Jahr.

Wenngleich die Umstände etwas widrig waren, so sei doch „einiges auf die Beine gestellt“ worden. So führten die Altschützen Vaterstetten anlässlich ihres 125-jährigen Gründungsfestes in Zusammenarbeit mit dem Gau München-Ost-Land das Gaupreisschießen 2022 durch. Um die 270 Schützen kämpften mit großem Ehrgeiz und teils mit mehrfacher Teilnahme an den beiden Sommerwochenenden der Veranstaltung um die ausgelobten Preise und Leistungsabzeichen.

Im September hatten die Vaterstettener Bürger dann bei einem Tag der Offenen Tür Gelegenheit, das Vereinsheim zu besichtigen und sich ein umfassendes Bild vom Schießsport vor Ort zu machen. In festlichem Rahmen wurde dann im Oktober im großen Saal des Schützenheims Gründungsjubiläum gefeiert. Gäste aus dem Gemeindeleben, Vertreter der Patenvereine sowie Repräsentanten vom Schützenbezirk München sowie vom Gau München-Ost-Land nahmen am Festakt teil.

Unbestrittener Höhepunkt war dabei die Vorführung des legendären Baufilmes der begleitend zum Bau des Schützenheimes in den Jahren 1982 bis 1986 auf Bestreben und unter Leitung von Peter Linner (sen.) entstand. In liebevoller Detailarbeit wurde das umfangreiche Super-8-Filmmaterial von Erwin Borchmann auf zwanzig Minuten komprimiert. Eindrucksvoll konnte nachvollzogen werden, mit welchem Einsatz die Mitglieder anpackten. An diesen „Geist des Zamhelfens“ appellierte Peter Linner (sen.) auch bei der Jahreshauptversammlung, bevor er zu den Vorstandswahlen überleitete.

In der Besetzung des Schützenmeisteramts kam es zum Ämtertausch zwischen zweitem und dritten Schützenmeister und somit setzt sich die Führungsriege für die kommenden vier Jahre aus Erich Jarosch (1. Schützenmeister), Johann Böhm (2. Schützenmeister) und Erwin Borchmann (3. Schützenmeister) sowie Karl Köstler für die Wahrnehmung von Sonderaufgaben zusammen.

Der erste Kassier, Christian Heininger und die erste Sportleiterin, Marlene Jarosch wurden in ihren Ämtern bestätigt. Gleiches gilt für Schriftführerin Elke Freymann. Die Leitung der Jugendarbeit obliegt weiterhin Anna Ferstl. ez/bj