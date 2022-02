Der Anfang eines harten Wegs

Von: Olaf Heid

Er ist Lokalmatador und freut sich auf „sein“ Tennisturnier direkt vor der Haustür. Jungprofi Max Rehberg aus Landsham kann am Sonntag beim Start der Daikin Open, einem hochklassigen ITF-Turnier an der TennisBase in Oberhaching, noch entspannt zuschauen. Der 18-Jährige hat eine Wildcard bekommen und muss damit nicht in die Qualifikation.

Landsham – Rehberg will sich an seiner Trainingsstätte zeigen, seine Fortschritte mit dem Heimvorteil im Rücken demonstrieren und möglichst weit beim mit 15 000 Euro dotierten Herren-Hartplatzturnier kommen. Eine spezielle Vorbereitung hat er dafür nicht absolviert. „Ich trainiere dort ja täglich“, sagt der Landshamer lachend. „Ich habe zuletzt zwei ITF-Turniere in Tunesien gespielt. Das war in Ordnung.“ Zwei Punkte für die Einzel-Weltrangliste (ATP) waren die Ausbeute des Rechtshänders bei zwei Turnieren in Monastir. Vier Einzel und zwei Doppel bestritt der Jungprofi gesamt: Einmal kam er bis ins Viertelfinale, das andere Mal war schon in der ersten Runde Schluss.

Für dieses Jahr hat sich der beste deutsche U18-Junior von 2021 auch einiges vorgenommen – will heißen: In seinem ersten Jahr als Senior sehr viel spielen und Stück für Stück auf allen Ebenen verbessern. Max Rehberg muss als Jungprofi tingeln, also sich auf den schweren Weg über die kleinen Turniere begeben und hocharbeiten. „Das ist eine sehr, sehr harte Tour, um Punkte zu kriegen“, weiß er.

Es gäbe so viele, aufstrebende Spieler, die den Sprung zum Tennisprofi machen wollen. „Gegen jeden kannst du gewinnen oder verlieren. Die Konkurrenz ist einfach riesig.“ Bei den Daikin Open in Oberhaching – die ITF Men’s World Tennis Tour macht dort bereits zum sechsten Mal Station – hat er aufgrund des Heimvorteils eben diesen garantierten Startplatz erhalten. Über seine ATP-Position, derzeit 1169, hätte es fürs Hauptfeld auf keinen Fall gereicht.

Tennis: Rehbergs Ziel ist ein Platz in der ATP-Rangliste unter 750

Sein Ziel für 2022 ist klar definiert: „Ein Platz zwischen ATP 750 und 500 wäre super, alles darüber okay, alles darunter brutal“, erklärt Max Rehberg. Alleine um die Qualifikation für eines der vier Grand-Slam-Turniere zu erreichen, „müsste ich um ATP 250 stehen. Das ist noch ein zu hohes Ziel.“

Bis dahin íst es ein harter, beschwerlicher Weg – für den der 18-Jährige aber nun alles tut. „Ich will mich weiter steigern. Körperlich habe ich mich schon weiter entwickelt, aber da ist schon noch Luft nach oben“, sagt der Rechtshänder aus Landsham.

Viel hänge von der Konstanz ab. Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit oder Technikvarianten seien da wichtig. „Im Herrentennis hängt alles vom Aufschlag ab.“ Darum hat Rehberg auch viel daran gefeilt, „um beispielsweise am Ende des Matches noch einmal die Energie zu haben, beim Service hoch zu springen“. Auch die Geschwindigkeit dabei variieren zu können, mit Kick, Slice oder direkt auf den Körper, sei eine Waffe. „Es muss nicht immer ein Aufschlag mit 210 km/h sein.“

Rehberg weiß um die Härte seines Weges

Grand-Slam-Turniere wie bei der Jugend und damit eine Erlebnisflut wie im vergangenen Jahr wird es darum wohl so schnell nicht mehr geben, weiß Rehberg. Er denkt gerne an seine Teilnahmen in Paris, London und New York zurück. „Rein sportlich gesehen, war Wimbledon mit zwei Siegen im Einzel und dem Einzug in die Runde der letzten 16 das beste Turnier.“ Im Doppel war er auf Rasen sogar im Viertelfinale. „Das Flair in London mit den weißen Klamotten und dem Drumherum hat mir schon gut gefallen.“

Sein Höhepunkt in 2021 war aber trotzdem die Reise „über den Teich“ zu den US Open. „Das war ein Erlebnis, eine sehr coole Erfahrung“, schwärmt der 18-Jährige. „New York ist als Stadt alleine schon unglaublich, aber das Turnier mit seiner Größe brutal.“ Das volle Stadion, die vielen Zuschauer und die Atmosphäre begeisterten ihn. „Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit hatte, dort mitspielen zu dürfen, auch wenn ich mir sportlich mehr erwartet habe als ein Zweitrunden-Aus“, sagt Max Rehberg, der viele Topspieler getroffen und etliche Matches gesehen hat.

Daraus wird er auch seine Motivation für seine Zukunft als Profi ziehen. Es ist noch ein weit entferntes Ziel. Nun warten aber die Daikin Open und der Start der Tingeltour.