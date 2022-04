Billard: Der Markt Schwabener Aufstieg ist vorzeitig perfekt

Siegeszeichen vom Markt Schwabener Kapitän. Thomas Deuter und sein College-Team sind Kreisliga-Meister. © Foto: Verein

Am neunten und vorletzten Spieltag in der Kreisliga Oberbayern Ost mussten die Billardspieler des PBC College I nach München zum PBC Black Eight Munich II. Gegen den Tabellenletzten wollte die erste Mannschaft aus Markt Schwaben den Aufstieg sichern, damit dann für Samstag, 7. Mai, dem finalen Spieltag der Saison, auch gleich eine Aufstiegsfeier geplant werden kann.

Markt Schwaben – Der Markt Schwabener Deuter Thomas traf im 14/1 auf Florian Wahl. Nach elf Aufnahmen stand es erwartungsgemäß 50:25 (HS:15). Im 8-Ball verschoss Josef Scharl gegen Marco Wahl zwar immer wieder Kugeln, doch sein Gegner konnte davon nicht profitieren. Scharl gewann mit 4:1. Auch Ralf Hentschel hatte im 10-Ball wenig Probleme gegen Mennen Belonio und siegte 5:1.

Einzig Hannes Dorsch schwächelte ein wenig. Im 9-Ball war das Glück auf Seiten seines Gegners und Dorsch fand kein passendes Gegenmittel. Alexander Schessl gewann mit 6:3.

Die anschließenden Doppel-Partien waren beide eine klare Angelegenheit. Das 9-Ball gegen Schessl/M. Wahl ging mit 5:1 an Deuter/Dorsch, das 10-Ball gewannen Hentschel/Scharl gegen Belonio/F. Wahl 4:1.

In Durchgang drei wurden nun wieder Einzel gespielt. Scharl traf im 14/1 auf Schessl. Nach nur sieben Aufnahmen war Schluss: Es stand 50:9 (HS:22) für den Markt Schwabener. Teamkollege Dorsch lag das 8-Ball gegen Belonio besser – 4:1. Ralf Hentschel kommentierte seinen 6:1-Sieg gegen Florian Wahl mit den Worten: „Ich bin mit meinem Spiel recht zufrieden!“ Deuter musste gegen Marco Wahl mehr kämpfen, da er zwei Spiele leichtfertig verschenkte. Letztlich brachte er aber noch genug Konzentration auf, um sein 10-Ball mit 5:3 heimzubringen. Das Match gegen die Münchner ging mit 9:1 an den PBC College, der uneinholbar an der Tabellenspitze liegt und den Aufstieg in die Bezirksliga feiern kann.

Das letzte Heimspiel gegen den PBC BW Burgkirchen (7. Mai) dürfte damit sehr unterhaltsam für Zuschauer und Spieler werden. ez

Billard Kreisliga Ost

1. PBC College 7 14:0 57:13

2. PBC BW Burgkirchen 7 10:4 39:31

3. 1. PBC Mühldorf III 8 6:10 30:50

4. PBC College II 7 4:10 29:41

5. PBC Black Eight Munich II 7 2:12 25:45