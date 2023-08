Der Fan ist jetzt Champion

Von: Julian Betzl

Pressball in der Schwerelosigkeit: Lang strecken musste sich (re.) Daniel Kirchner im Vorrundenduell gegen (li.) Vereinskollege Florian Schweikart (Beach4U) und Laurenz Welsch, die Huber/Kirchner in den Tie-Break zwangen. © stefan viaja

Der Beachvolleyballer Daniel Kirchner aus Ebersberg hat sich im Olympiapark mit dem Gewinn der Bayerischen Meisterschaft „einen Kindheitstraum erfüllt“.

Ebersberg – Mit einem Bandscheibenvorfall hat die diesjährige Beachvolleyballsaison für Daniel Kirchner denkbar schlecht und letztlich erst zur Halbzeit begonnen. Nach Hochs und Tiefs auf diversen Turnieren haben der 23-jährige Ebersberger und sein Beach4U-Partner Kim Huber (21) im August einen unvergleichlichen Erfolgslauf hingelegt, der vergangenen Sonntag mit dem erstmaligen Gewinn der Bayerischen Meisterschaft im Münchner Olympiapark seinen vielleicht nur vorläufigen Höhepunkt fand.

Um 7 Uhr sind Huber/Kirchner heute Morgen mit dem Zug in Richtung Timmendorfer Strand zu den Deutschen Meisterschaften aufgebrochen. Über seine Zielsetzung, Sponsoring-Möglichkeiten und befriedigte „Rachegelüste“ hat sich Kirchner vor der Abfahrt noch mit der Ebersberger Zeitung unterhalten.

Wie fühlt sich die Krönung zu Bayerns Sandplatzkönig im strömenden Regen an, Herr Kirchner?

Das Wetter war leider wirklich nicht top und vor noch mehr Leuten in einer richtig krassen Atmosphäre das Finale zu spielen, wäre auch cooler gewesen. Aber die wichtigsten Leute waren ja da, meine Freundin, meine Eltern, auch die von Kim. Und letztendlich ging es ja darum, dass wir uns diesen Kindheitstraum erfüllen.

Tatsächlich? Ein Kindheitstraum?

Ist wirklich so! Früher war die Bayerische ja auch zwei-, dreimal in Ebersberg. Da habe ich zugeschaut, mitgeholfen und auch meine Idole gehabt. Unter anderem auch Lenny Kroha (Lennart Kroha, Vereinskollege und Finalgegner am Sonntag, Anm. d. Red.). Seitdem hatte ich immer dieses Ziel vor Augen, einmal Bayerischer Meister zu werden.

Und wie wurde das erreichte Traumziel gefeiert?

Relativ ruhig. Wir haben gemeinsam angestoßen, lange mit viel Bier und Musik geduscht, aber uns nicht komplett zerstört (lacht). Wir hatten ja gleich schon den Fokus auf die Deutsche Meisterschaft. Die Feier wird dann in Timmendorf nachgeholt.

Goldjungs in Spitzenform: (li.) Kirchner und Kim Huber © Lothar Forstmair

Finanziert vom Preisgeld für den Titel?

Ich weiß gar nicht genau, wie viel wir bekommen. Ich denke, für das Siegerteam gibt‘s 500, 600 Euro. Für ein Wochenende auch in Ordnung, oder? (lacht) Aber ich wusste gar nicht, dass es einen Wanderpokal gibt, auf dem seit 2017 die Sieger eingraviert werden. Cool, dass da jetzt auch unsere Namen stehen.

Wie viel Trainingsarbeit habt ihr für diesen Erfolg investiert?

Puh, sehr viel (lacht). Es ist ja unsere zweite gemeinsame Saison, in der wir dreimal wöchentlich Balltraining machen und jeder täglich für sich ins Fitnessstudio geht. Da kommt einiges zusammen. Und in den letzten vier Wochen haben wir noch eine Schippe draufgelegt und bis zu zweimal täglich trainiert. Gerade als relativ junges Team müssen wir mit diesen Trainingsstunden die Erfahrung der routinierteren Teams aufholen und letztlich hat es sich ja ausgezahlt.

Warum seid ihr als Top-gesetzte Favoriten trotzdem so schwer in die Gänge gekommen? Bis zum Halbfinale ging‘s immer in den Tie-Break.

Jeder, wir selber ja auch, haben erwartet, dass wir Meister werden. Dabei war die Leistungsdichte im Feld so hoch wie lange nicht mehr. Dieses mentale Ding, der große Druck war hart. Am Sonntag sind Kim und ich am Frühstückstisch gesessen und haben gesagt: Entweder sind wir am Abend richtig happy oder total gebrochen und enttäuscht. Dazwischen gab‘s nix. Selbst Platz zwei wäre eine totale Enttäuschung gewesen. Aber durch unsere gute Entwicklung hat sich auch unsere eigene Erwartungshaltung inzwischen entsprechend nach oben geschraubt.

Nach dem Halbfinal-Sieg: Wie süß war die Rache am Grafinger Duo Benedikt Doranth/Julius Höfer?

Sehr süß (lacht). Letztes Jahr haben wir im Halbfinale verdient gegen sie verloren. Aber ich habe es auch mit meinem Ex-Partner in den Vorjahren noch nie geschafft, die beiden „alten Herren“ zu besiegen. Dass es jetzt endlich mal gegen die zwei geklappt hat, ist auch ein kleiner Meilenstein für mich. Schließlich haben wir ja schon ein paar Jahre in der Halle zusammen für den TSV Grafing gespielt, da gibt es also kein böses Blut. Sie haben uns auch ganz sportlich zum Sieg beglückwünscht.

Ihr bisheriges Karrierehighlight?

Vielleicht das emotionalste. Stichwort Kindheitstraum. Sportlich betrachtet, war der Turniersieg in der Vorwoche bei der Deutschen Tour 2 aber größer einzuordnen.

Und jetzt kommt ja noch die Deutsche Meisterschaft. Hat der Bayern- Titel an eurer Zielstellung etwas geändert?

Natürlich geht man mit einem noch größeren Selbstvertrauen auf den Platz. Aber wir bleiben da relativ entspannt und greifen nicht nach den Sternen. Die Konkurrenz dort ist saugroß. Mal schauen, ob wir einen Satz, vielleicht sogar ein Spiel gewinnen können.

Inwiefern beeinflusst die DM-Teilnahme eure weiteren Karriereschritte?

Timmendorf ist das größte Ereignis in Beachvolleyball-Deutschland. Mit dem Namen kann jeder was anfangen. Entsprechend groß ist die Reichweite. Wir erhoffen uns von der Teilnahme natürlich, dass uns der ein oder andere Sponsor sympathisch findet. Gerade als Studenten sind wir ja auf diese finanzielle Unterstützung angewiesen. Da hat man das schon im Hinterkopf, dass einen dieses Turnier weiterbringen kann.

Apropos. Nach Timmendorf geht‘s für Sie gleich in der Halle und mit der Erstliga-Vorbereitung bei Aufsteiger ASV Dachau weiter?

Ich konnte zum Glück mit meinem Trainer drei Wochen Urlaub aushandeln, um meinen Rücken zu regenerieren und den Kopf freizubekommen.

Wie schwer fällt Ihnen diese Umstellung von Sand auf Halle noch?

Mit dem Timing im Angriff hat man noch ein paar Tage lang Probleme. Aber ich mache diesen ständigen Wechsel jetzt seit sechs Jahren. Diese Übergangszeit wird also immer kürzer.

Das Gespräch führte Julian Betzl