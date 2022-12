Knoten ist geplatzt: Der EHC Klostersee feiert ersten Sieg

Teilen

Endlich was zum Feiern: Der EHC Klostersee mit (v.l.) Florian Gaschke, Marinus Kritzenberger, Vitus Gleixner, Yannik Kischer und Marc Bosecker hat erstmals gewonnen! sro © SRO EBERSBERG

Erster Saisonsieg! Beim Höchstadter EC setzte sich Eishockey-Oberligist EHC Klostersee nach bärenstarker Leistung mit 2:1 Toren nach Verlängerung durch.

Grafing – Die Grafinger begegneten dem Tabellenfünften absolut auf Augenhöhe und nahmen letztlich verdient zwei Punkte mit nach Hause.

Mit intensiven 60 Minuten gegen die Tölzer Löwen (4:6) in den Beinen und ohne eine komplette Angriffsreihe aus der Stammformation – Kapitän Raphael Kaefer (verletzt), Fabian Zick, Vili Vesalainen (beide krank) – gingen die Rot-Weißen in der mittelfränkischen Kleinstadt aufs Eis. Gegen ein ausgeruhtes, aber ausgedünntes HEC-Team, das am vorangegangenen Spieltag zwangsweise aussetzen musste, weil Gegner EV Füssen krankheitsbedingt keine spielfähige Mannschaft stellen konnte. Die EHCler starteten dennoch nicht nur passiv-defensiv, wobei die Grundausrichtung auf enge Räume schon in der neutralen Zone basierte.

Fast sieben Minuten lang ließ Klostersee mit dieser Taktik keinen gefährlichen Torschuss Höchstadts zu. Als die Alligators eine erste Strafzeit zogen, wurde sogar knapp die Führung verpasst. Verteidiger Yannick Kischer schlenzte den Puck direkt vor das gegnerische Gehäuse, doch Florian Gaschke und Vitus Gleixner fanden im Slot die Lücke nicht (8.).

Zwei Unterzahlspiele überstand man unbeschadet, bevor Kischer auf dem Weg zum HEC-Tor von hinten gelegt wurde. Kapitän Philipp Quinlan hatte Alligators-Goalie Benjamin Dirksen bereits ins falsche Eck geschickt, verlor dann aber die Kontrolle über die Hartgummischeibe (12.). Erst in der Schlussphase des ersten Drittels setzte sich Höchstadt in der Offensive fest. Dominik Gräubig im Kasten der Grafinger pflückte aber alle gegnerischen Schüsse weg.

Im zweiten Abschnitt gehörten die ersten Minuten erneut dem EHC, der mehrmals knapp scheiterte. Es folgte eine Phase, in der man richtig unter Druck geriet und mehrmals nur durch sogenanntes Icing klären konnte. Nach diesen unerlaubten Weitschüssen hatte Klostersee vor dem folgenden Bully in der Abwehrzone immer wieder kurz Zeit, um durch zu schnaufen. Chancen von Jordy Stallard und Gleixner beendeten ein weiteres torloses Drittel (35./36.).

Es blieb ein offener Schlagabtausch, wenngleich die Gastgeber mehr Spielanteile verbuchten. Der EHC blieb brandgefährlich, Philipp Quinlan brachte sein Team 1:0 nach vorne (44.). In Überzahl glichen die Alligators aus (50.). Damit hatte man in regulärer Spielzeit einen Zähler sicher, für den Zusatzpunkt sorgte in der dritten Minute der Verlängerung wieder Spielführer Philipp Quinlan. ele